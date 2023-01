Hauptmenü Start





Leserbrief geschrieben von: Redaktion am 01.01.2023, 14:59 Uhr

paperpress609 Der Leitartikel in paperpress zum Neujahrstag ist interessant. Selbstverständlich verbietet es sich, das ganze russische Volk bzw. die russischen Völker mit Putin und den Verbrechen seiner Clique gleichzusetzen. Es gibt dort ähnlich viele Menschen, die ehrlich, herzlich und mitmenschlich sein können wie in Westeuropa. Tausende davon sitzen nach Protesten gegen die russische Regierung in den Gefängnissen.



Allerdings gibt es einen wichtigen Unterschied: Die überwiegende Mehrzahl der russischen Menschen saugt bereits mit der Muttermilch einen überaus mächtigen Nationalstolz ein. Diese Grunddisposition wird durch paramilitärische Ausbildung und Beeinflussung der Jugend in der Schule und im Beruf stark gefestigt.



Deshalb können in der Mentalität ähnlich gute oder schlechte Menschen wie in Westeuropa einen plötzlichen Sinneswandel erleben, wenn es heißt, „Mutter Russija“ ruft zu den Waffen, weil das Land verteidigt werden muss. Dabei ist es völlig ohne Belang, ob es sich um einen gerechten oder zutiefst ungerechten Krieg handelt.



Das russische Nationalbewusstsein ist in den meisten Menschen tief verankert. Es ist ein Teil ihrer eigenen Identität, wie das ganz ähnlich bei religiös gläubigen Menschen der Fall ist. Genauso verhält es sich bei Menschen unterschiedlicher Intelligenzgrade. Wenn die eigene Identität, das eigene Ich betroffen ist, spielen Wissen und Logik keine Rolle

mehr.



„Mutter Russija“ ist bedroht, also wird mit Begeisterung zu den Waffen gegriffen. Mütter sind unter diesen Umständen sogar bereit, ihre Söhne für das Vaterland zu opfern. Diejenigen Mütter, die dazu nicht bereit sind und in Russland protestieren,

werden von den Sicherheitskräften geschlagen, weggesperrt und in den Gefängnissen auch gefoltert. Mord und Arbeitslager dienen zur Disziplinierung derjenigen, die mit Putin und seiner Clique nicht zufrieden sind. Auch deshalb spielt die Opposition in Russland keine Rolle mehr.



Reinhard Frede



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

