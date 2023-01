Hauptmenü Start





Willkommen im neuen Jahr geschrieben von: Redaktion am 01.01.2023, 05:58 Uhr

paperpress609 Während nicht weit von uns entfernt ein realer Krieg wütet, veranstalten einige durchgeknallte Jugendliche eigene Kriegsspiele, die sich auch gegen Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei richten. Das ist kein jugendlicher Leichtsinn, für den man Verständnis haben könnte, das sind einfach nur widerwärtige kriminelle Handlungen.



Nachrichten aus der Nacht (auszugsweise): Die Berliner Feuerwehr meldet von mehreren Einsatzstellen den Beschuss mit Pyrotechnik. Ein Löschfahrzeug der Feuerwache Urban wurde an einer Einsatzstelle in der Hermannstraße in Kreuzberg so massiv beschädigt, dass es außer Dienst gehen muss.

Bus der BVG-Linie M29 wurde in der Oranienstraße mit Feuerwerk beschossen.

In einem Ladengeschäft in der Gropiusstadt wurden die Scheiben 'weggeböllert', ein Mitarbeiter wurde dabei verletzt. Die Polizei wurde beim Eintreffen sprichwörtlich unter Beschuss genommen. Ein Kollege erlitt Verletzungen durch auf ihn geworfene Böller.

In Charlottenburg ballert jemand aus dem Auto mit Pyros herum.

Die Polizei erreicht ein Notruf, dass in Moabit laut Zeugen offenbar "Kleinkinder" Böller auf Autos werfen.

Zehn Jugendliche in Gropiusstadt stehen um brennende Mülltonnen herum und halten das Feuer am Laufen.

Jugendliche in Staaken werfen Böller auf parkende Autos.

Vor einem Haus in Gesundbrunnen werfen Menschen Böller, die so laut sind, dass es nur nicht-zertifiziertes Knallwerk sein kann.

In Neukölln flogen Pyros durch zwei geschlossene Fenster und setzten eine Couch sowie einen Teppich in Brand.

Eine verängstigte Seniorin aus Charlottenburg ruft die Polizei, weil ihre Wohnung mit Böllern beworfen worden sein soll.

In Spandau meldet ein Anrufer acht Jugendliche, die Pyros und Raketen Richtung U-Bahneingang zünden.

Vom Dach des Zentrums Kreuzberg am Kottbusser Tor werden laut einem Anrufer Feuerwerkskörper auf Passanten geworfen.

In Kreuzberg sollen zwei Maskierte vor einem Lokal in die Luft geschossen haben.

In Neukölln sollen fünf Personen mit Böllern auf Passanten gezielt haben.

In Waidmannslust sollen Kinder aus dem 14. Stock eines Wohnhauses Böller auf Passanten und Tiere geworfen haben.

(Quelle: Berliner Morgenpost)



Wir wünschen Ihnen ein friedliches und gesundes neues Jahr.



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

