Es sind 17 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

2022 geschrieben von: Redaktion am 30.12.2022, 07:43 Uhr

paperpress608 2022 sind 418 paperpress-Newsletter erschienen. Unter www.paperpress-newsletter.de sind sie archiviert. Sie können die Newsletter selbst lesen, jemand vorlesen oder sie sich von Ihrem Computer vorlesen lassen. In unserem letzten Newsletter in diesem Jahr geht es um das Vorlesen durch Lesepaten in Kindereinrichtungen. Das Projekt wurde 2005 vom VBKI initiiert. Eine äußerst sinnvolle Idee. Lesen und vorlesen lassen - siehe nachfolgenden Eintrag.





Im Dezember erscheinen im Fernsehen, im Radio und in den Zeitungen Jahresrückblicke. Ich habe nie verstanden, warum man damit nicht wartet, bis das Jahr vorbei ist. So fehlen in der Würdigung für 2022 zwei Personen, die man in ihren Bereichen und darüber hinaus als Jahrhundertpersönlichkeiten bezeichnen kann: Pelé und Vivienne Westwood. Beide sind am 29. Dezember gestorben.



Mit ganz anderen Personen beschäftigen sich die satirischen Jahresrückblicke. Heute Abend um 20:15 Uhr bei 3sat präsentiert Urban Priol sein traditionelles „Tilt“. Und, wie heißt es so schön? Jetzt schon in der Mediathek verfügbar.

https://www.3sat.de/kabarett/kabarett-in-3sat/urban-priol-tilt-2022-102.html



Sicherlich wird es Menschen geben, die den heutigen Gründungstag der Sowjetunion vor 100 Jahren feiern werden. Das sowjetische Großreich schaffte es immerhin auf eine Existenz von 69 Jahren, lächerlich im Gegensatz zum Römischen Reich, aber deutlich besser als Hitlers 1.000-jähriges Reich, das nach nur zwölf Jahren Europa in Schutt und Asche gelegt hat und unterging. 60 Millionen Menschen bezahlten diesen Wahnsinn mit ihrem Leben.



Wladimir Putin, den man als direkten Nachfolger im Geiste von Josef Stalin, dem ersten Staatschef der UdSSR, bezeichnen muss, nannte 2004 den Zerfall der Sowjetunion 2019 eine „gesamtnationale Tragödie von gewaltigen Ausmaßen“ und ein Jahr später in einer Rede an die Nation „die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“. (Quelle: Wikipedia). Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte man wissen müssen, wes Geistes Kind dieser KGB-Offizier ist, der beim Geheimdienst vor allem gelernt hat zu lügen. Wer genauer hinsah, wusste es von Anfang an, denn Putins erste Amtshandlung als Präsident Russland 1999 war der Krieg gegen Tschetschenien. Weitere folgten. Immer wieder versucht er seine Kriege damit zu begründen, dass russische Landsleute in den Nachbarstaaten geschützt werden müssen. Ausgerechnet Putin, der Russland zu einem faschistischen Staat macht, will die Ukraine vom Faschismus befreien. Aus heutiger Sicht auf Putins Rede vor dem Bundestag am 25. September 2001, erscheinen seine Ausführungen als Märchenstunde. Über Weihnachten und zwischen den Jahren ist erneut deutlich geworden, welches Ziel Putin verfolgt: Er will die Ukraine auslöschen und unbewohnbar machen. Wenn die freie demokratische Welt nicht dagegenhält, wird sie diese Nachlässigkeit eines Tages am eigenen Leibe zu spüren bekommen.



Auch wenn es angesichts der Lage schwerfällt, wünsche ich Ihnen einen guten Start ins neue Jahr und Frieden und Gesundheit. Und noch eine Bitte zum Schluss: Selbst, wenn es Spaß macht, verzichten Sie bitte auf die Silvesterknallerei! Für Menschen aus Kriegsgebieten, die bei uns Schutz suchen, werden die Geräusche von explodierenden Feuerwerkskörpern Ängste auslösen.



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

