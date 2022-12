Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 33 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Diesen Menschen ist nichts heilig geschrieben von: Redaktion am 21.12.2022, 10:16 Uhr

paperpress608 Die so genannte „Letzte Generation“ belästigt uns seit Monaten mit immer skurrileren Aktionen. Festkleben auf Fahrbahnen und stundenlang den Verkehr lahmlegen, war der Anfang. Dann wurden Gemälde mit Suppen begossen. Und immer können sich die Aktivisten einer breiten Medienresonanz sicher sein. Der neueste Coup fand heute statt.



Nehmen wir einmal an, die Geschichte stimmt, die gerade durch die Medien schwappt. Beweisfotos gibt es. Das muss man sich einmal vorstellen. Da fährt eine Hebebühne an den Weihnachtsbaum vor dem Brandenburger Tor und weit und breit ist offenbar kein einziger Polizist zu sehen, dem das merkwürdig vorkommt. Die Aktivisten sägen in aller Ruhe zwei Meter von der 15 Meter hohen aus Thüringen stammenden Tanne ab.



An der Hebebühne zeigte ein Transparent den Spruch: „Das ist nur die Spitze des Weihnachtsbaums". „Wir sehen in Deutschland bisher nur die Spitze der darunter liegenden Katastrophe.“ erklärte die Klima-Aktivistin Lilli Gomez: „Während ganz Deutschland die Woche damit verbringt, die besten Geschenke aus den größten Läden zu besorgen, fragen sich andere, woher sie ihr Wasser zum Trinken bekommen, nachdem Dürren und Fluten ihre Ernte vernichtet haben." Der Klimakollaps in Deutschland stehe vor der Tür und die Bundesregierung mache keinerlei Anstalten uns zu schützen.



Aimée van Baalen, Sprecherin der „Letzten Generation": „Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass unsere Lebensgrundlage gesichert ist. Deshalb wird unser friedlicher Widerstand auch an Weihnachten und im neuen Jahr nicht aufhören.“

Quelle: Berliner Morgenpost



Es ist alles richtig, was die Aktivisten sagen, sie haben aber den falschen Weg gewählt, um auf das aufmerksam zu machen, was wir ohnehin alle wis-sen. Sie nerven die Menschen, die sie eigentlich auf ihre Seite ziehen müssten. Die Menschen wenden sich aber angewidert ab.



Der Widerstand ist angeblich „friedlich.“ Nein, ist er nicht. Er ist aggressiv und kriminell. In keinem Staat der Welt wird akzeptiert, dass jemand mit kriminellen Mitteln für eine gute Sache eintritt. So sehr wir Robin Hood in seinen Filmen bewundern, seine Umverteilung der Mittel von oben nach unten ist kriminell. Es mag einen freuen, wenn Reichen Geld abgenommen wird, um es den Armen zu geben. Es ist dennoch Diebstahl, egal, wem man Geld klaut.



Den Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor zu schänden, verschafft der „Letzten Generation“ keine Sympathien, nicht einmal von Leuten, die Weih-nachten nicht feiern. Wenn schon nicht die Polizei, so war doch wenigstens ein Fotograf der Deutschen Presseagentur vor Ort. Das Marketing der Umweltaktivisten ist erschreckend.



Was kommt als nächstes?



Ed Koch





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: