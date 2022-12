Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 6 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Weihnachten mit der Kelly Family geschrieben von: Redaktion am 04.12.2022, 08:37 Uhr

paperpress608 Weihnachtslieder kann jeder singen, aber nicht so schön wie die Kelly Family, gemeinsam mit über 10.000 Besuchern in der Mercedes Benz Arena. Ein Potpourri aus bekannten klassischen Weihnachtsliedern von „Leise rieselt der Schnee“, bis zur „Stillen Nacht.“ Kennen Sie übrigens den? Die Eltern haben ihrem Sohn eine Krippe geschenkt. Sachkundig identifiziert er alle Figuren, von Jesus über Josef und Maria bis zu den Heiligen Drei Königen. Sein Blick fällt auf eine unbekannte Figur, die einen kleinen lächelnden Jungen zeigt. „Wer ist denn das?“ Die Eltern erwidern: „Das ist Owi.“ „Häh?“ „Na“, sagen die Eltern, „Du kennst doch das Lied: Stille Nacht! Heilige Nacht! Gottes Sohn, Owi lacht.“ Sorry, musste sein.





Also Weihnachtslieder, und dazu viele der bekannten Kelly-Klassiker wie „Who’ll Come with Me“ oder „An Angel“. Ein rockiges Weihnachtskonzert. Groß-artige Musik, tolle Künstler. Zwei Stunden ohne Pause wohlfühlen, auch wenn einem die eine oder andere Besucherin nervte. Offensichtlich reichen die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern nicht aus, und so müssen auch noch Speisen und Getränke verkauft werden, was vor der Show im Foyer kein Problem ist, wobei am Verkaufstresen der Fachkräftemangel offensichtlich ist. Muss es aber erlaubt sein, Getränke mit in den Saal zu nehmen? Zwei junge Damen, die auf ihrer polnischen Flagge „Paul“ verewigt hatten, ständig aufsprangen, die Flagge hochhielten, die Paul so und so nicht sehen konnte, rannten alle Nase lang raus und holten sich flüssigen Nachschub, irgendein orangefarbenes Zeug, das sie nur noch zappeliger machte. Und neben mir eine wohlbeleibte Dame in den Vierzigern, die es den jungen Polinnen gleichtat und sich immer mehr von der Alkoholbrause in den Körper goss. Bei ihren schwankenden Versuchen, im Stehen zu schunkeln, erhielt sie von einem Herren, dem sie die Sicht versperrte, einen kräftigen Schlag auf den Rücken mit entsprechender Ansage. Sie soff weiter, blieb aber sitzen.



Das klingt jetzt dramatischer als es war. Meine Begleiterin und ich hatten hervorragende Plätze mit guter Sicht auf die Bühne. Es war ein, die Wiederholung sei gestattet, großartiger Abend mit der Kelly Familie, die ihre Show professionell absolvierte, obwohl ihr das Konzert vom 2. Dezember in Halle noch im Kopf steckte. Dort war ein Mann zwei Minuten nach Konzertbeginn mit einem Herzinfarkt zusammengebrochen und verstarb. Das Konzert wurde abgebrochen und kann nicht wiederholt werden. Der Veranstalter erstattet das Ticketgeld, was natürlich ein schwacher Trost für die Besucher ist. Sichtlich angefasst berichtete Jimmy Kelly von dem Abend in Halle, sprach der Familie sein Beileid aus und gedachte dem Toten mit einem musikalischen Gebet.



Es ist tatsächlich fast auf den Tag genau drei Jahre her, als die Kellys ihr letztes Vorcorona-Konzert in der MBA gaben. Im Newsletter vom 8. Dezember 2019 schrieb ich damals: „Ab einem gewissen Alter stehen auf der Liste mit Vorhaben, die man unbedingt noch erleben will, nicht mehr allzu viele Punkte, die abgearbeitet werden wollen. Ob Sie es glauben oder nicht, einer dieser unerledigten Projekte war der Besuch eines Konzerts der Kelly Family. Gestern machte ich ein Häkchen hinter dem Namen.“ Nun bin ich Fan und versäume keinen Auftritt der Gruppe im Fernsehen und freute mich natürlich auf das Wiedersehen gestern Abend.



2019 war noch Angelo Kelly dabei, der nach der Tournee ausstieg und, ehrlich gesagt, nicht vermisst wurde. Mir war der inzwischen 41-jährige zu schnöselig. Der Umgang mit seinem ältesten Sohn Gabriel, der schon als vierjähriger mit auf die Bühne musste, ist grenzwertig. Das Thema Kinderarbeit bei den Kellys blenden wir mal lieber aus. Angelo war mit seiner Frau und den fünf Kindern zehn Jahre lang auf Tour. Doch damit war im September Schluss. Die Kinder gehen eigene Wege. Angelo macht allein weiter mit der „Mixtapetour“, die ihn ab April von Rostock bis Würselen führt und am 20. Mai 2023 auch im Admiralspalast Berlin Station macht. Die aktuelle Besetzung der Kelly Family besteht aus Kathy (61), Paul (56), der seinem 2002 verstorbenen Vater Daniel wie ein Zwillings-bruder ähnelt, Patricia (53), Joey (50), John (55) und Jimmy (51). Dreizehn Kelly Kinder hat Vater John in zwei Ehen gezeugt, vier mit seiner ersten Frau Janice, darunter Kathy und Paul, und neun mit Barbara-Ann. Zur Welt gekommen sind die Kinder in Massachusetts, Spanien und Irland, und Maite Kelly (43), die seit 2008 sehr erfolgreich solo unterwegs ist, erblickte das Licht der Welt in Berlin. Auch Michael Patrick (45), einst musikalischer Leiter der Gruppe, ist seit 2011 als Solokünstler unterwegs.



Die musikalischen Talente der Kelly-Kids haben sich ziemlich gleichmäßig verteilt. Joey ist außerdem als Extremsportler bekannt geworden, der an über 100 Marathons und Ultra-Wettkämpfen weltweit teilgenommen hat. Der Drang zu Solo-Tourneen führt hoffentlich nicht dazu, dass die Formation Kelly-Family immer weniger in Erscheinung tritt. Im nächsten Jahr ist Jimmy Kelly mit dem „Streetorchestra“ ab April unterwegs, von Leipzig bis zum 7. Juni in Berlin. Kathy Kelly ist mit Jay Alexander ab März auf Deutschland-Tournee, am 10. März in der Passionskirche Berlin. Und auch Patricia Kelly zieht es ohne Family auf die Bühne. Ihre „Unbreakable“-Tour beginnt am 21. Februar in Bremen, am 14. April 2023 tritt sie im Admiralspalast in Berlin auf.



Die Weihnachtsparty-Tour endet am 29. Dezember in Frankfurt. Heute, am 4. Dezember, können sich die Hamburger in der Barclays Arena auf die Weihnachtsfeier freuen.



Aus einer Familien-Gesangsgruppe haben sich viele Individualisten herausgebildet, die gemeinsame, aber auch getrennte Wege gehen. Und natürlich hat jeder seinen „Lieblings-Kelly“. Neben Kathy, die mit ihrer kräftigen Stimme begeistert, ist es für mich John, allein schon deshalb, weil er „Who’ll Come with Me“ 1979 genauso schön gesungen hat wie heute, auch wenn die Stimme natürlich erwachsener geworden ist.



John Kelly ist seit 2001 mit der spanische Sopranistin und Produzentin Maite Itoiz verheiratet, mit der er mehrere musikalische Projekte initiierte. Das Paar gründete 2006 die Symphonic-Rock-Band Elfenthal. Er ging mit dem Projekt auch auf Tour und wirkte 2016 in der Rock-Oper Excalibur mit. 2019 wurde er Zweitplatzierter bei Dancing on Ice. 2020 nahm er an der 13. Staffel von Let’s Dance teil. Sein tänzerische Talent bringt er auch auf der Konzert-bühne ein.



Bleibt zu hoffen, dass von dieser bunten Musik-Familie noch viel zu hören und zu sehen sein wird.



Ed Koch



Die ganze Familiengeschichte unter:

https://de.wikipedia.org/wiki/The_Kelly_Family











Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: