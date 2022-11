Hauptmenü Start





Krömer ist wieder da geschrieben von: Redaktion am 01.11.2022, 08:25 Uhr

paperpress607 Heute Abend um 22:15 Uhr schaut Kurt Krömer nach, was ihn „die Katze vor die Tür gelegt hat“, wobei er auf diese Einleitung neuerdings verzichtet. Der Verhörraum öffnet sich für Jens Spahn, dem ehemaligen Gesundheitsminister. Die 1. Folge der 7. Staffel ist bereits in der ARD-Mediathek zu sehen.



Die Gäste der weiteren Folgen sind Ex-Bild-Chef Julian Reichelt, die Autorin und Prostituierte Salomé Balthus, der österreichische Skandalpolitiker Heinz-Christian Strache, der Regisseur Rosa von Praunheim, Rapper Xatar und Comedian Faisal Kawusi. Einer der Gäste wird als siebte Folge exklusiv in der ARD-Mediathek zu sehen sein, welcher das sein wird, ist noch unbekannt. Angeblich sollte auch Jan Böhmermann bei Krömer auf-treten, wie mehrere Zeitungen im September berichteten. Davon ist in der aktuellen Liste aber nichts zu sehen.



Jeweils dienstags um 22:15 Uhr oder schon am Montag ab 18:00 Uhr in der Mediathek, kann man sich anschauen, wie sich Krömer mit seinen Gästen mehr oder minder friedlich unterhält.



Zuerst aber setzt sich Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn den unangenehmen Fragen Krömers aus. Gemeinsam „plauschen" sie über Fehler, Lobbyismus, teure Immobilien, unnütze Masken und vieles mehr. Während der Pandemie zeitweise zum belieb-testen Politiker geworden, lernt Jens Spahn mittlerweile den grauen Alltag der Oppositionsarbeit kennen, findet aber wohl Zeit für das eine oder andere sichtbare Hobby, wie er Krömer am Ende verrät.



Quelle: rbb







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

