Johannespassion am Totensonntag geschrieben von: Redaktion am 31.10.2022, 13:44 Uhr

paperpress606 Johann Sebastian Bachs Johannespassion ist nicht nur ein packendes Musikdrama über die Verurteilung und Hinrichtung eines revolutionären Aufrührers. Sie ist auch ein Kaleidoskop aus Betrachtungen, die diesen biblischen Stoff ausloten und in die Gegenwart holen. Die Gegenwart Bachs – aber auch die Gegenwart von 2022. Ihre Beziehung zur Passi-onsgeschichte versucht eine Aufführung hör- und sichtbar zu machen; auch und gerade für die, denen die Institution Kirche fremd ist.





Deswegen ist der Schauplatz eine stillgelegte Lagerhalle. Die betrachtenden Teile der Johannespassion, die Arien und Choräle, werden mit live projizierten Videos im Hier und Jetzt verortet, während der biblische Bericht bilderlos bleibt. Ein neuer Blick auf ein Werk, das seit dreihundert Jahren die Musikgeschichte prägt.



Sonntag, 20. November 2022, 19:30 Uhr

Radsetzerei auf dem RAW-Gelände, Revaler Str. 99, 10245 Berlin



Mitwirkende:

ensemberlino vocale

capella vitalis berlin



Solist:innen: Stephan Gähler, Tobias Hagge, Ma-thias M. Møller, Manuel Nickert, Angela Postweiler, Simon Robinson, Verena Usemann



Videografie: Katharina Tress



Leitung: Matthias Stoffels



www.ensemberlino.de



Karten:

25 Euro / ermäßigt 15 Euro im VVK listen & look: Bach – Johannespassion (pretix.eu)

28 Euro / ermäßigt 18 Euro an der Abendkasse



Die Begeisterung für anspruchsvolle Vokalprojekte und die Lust, auch unkonventionelle musikalische Wege zu beschreiten, verbindet die Mitglieder des Berliner Kammerchores ensemberlino vocale. Das breite Repertoire des Ensembles umfasst A-cappella-Kompositionen vom Mittelalter bis in die Gegenwart, chorsymphonische Werke sowie experimentelle Projekte und zahlreiche Uraufführungen. Der Chor wurde vielfach ausgezeichnet, so zum Beispiel bei den Berliner Landeschorwettbewerben 2005, 2009 und 2013 jeweils mit dem ersten Preis. 2017 produzierte das Ensemble eine Ersteinspielung des Requiems f-Moll des Berliner Komponisten Friedrich Kiel (1821 - 1885).



Ensemberlino vocale kooperierte für gemeinsame Konzerte u. a. mit dem Deutschen Symphonie-Orchester, dem Rundfunkchor Berlin und den Festivals Young Euro Classic und chor@berlin. Als Partner des Deutschen Musikrates, des Deutschen Chor-verbandes und der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin unterstützt der Chor die Ausbildung junger Dirigent:innen. Gefördert von der Senats-verwaltung für Kultur und Europa



Quelle: ARTEFAKT Kulturkonzepte





Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

