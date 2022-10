Hauptmenü Start





Männerprobleme geschrieben von: Redaktion am 29.10.2022, 10:16 Uhr

paperpress606 Zuvor erst einmal dieser Link, der Sie zu den NSU-Akten führt



https://nsuakten.gratis/



„FragDenStaat und das ZDF Magazin Royale veröffentlichen eine vorläufige Fassung aus dem Jahr 2013, sowie den finalen Abschlussbericht mit Stand September 2014. Auf der Titelseite prangt der Ver-merk: ‚Die VS-Einstufung [Verschlusssache-Einstufung] endet mit Ablauf des Jahres: 2134‘. In vielen Medien wird dieser Untersuchungsbericht als ‚NSU-Bericht‘ bzw. als ‚die NSU-Akten‘ bezeichnet. Diese Formulierungen können missverständlich sein. Untersucht wurde nicht der NSU, sondern der hessische Verfassungsschutz und seine Rolle in Bezug auf die Taten des NSU.“





2134? Wen interessieren in 112 Jahren noch diese Akten? Jetzt aber schon. Jan Böhmermann, der gerade dafür gesorgt hat, dass der Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, seinen Job verlor, holt zum nächsten Schlag aus. Wer muss jetzt zurücktreten?



Als Mann an der Seite einer einflussreichen Frau kann es schon zu Problemen kommen. Dass der Gatte von Ex-rbb-Intendantin Patricia Schlesinger, Gerhard Spörl, bei den Abendessen auf Kosten des Senders mitverpflegt wurde und offenbar auch an einer dienstlich abgerechneten privaten Reise teilnehmen durfte, ist ja noch ein kleineres Problem. Wenn aber die Meldungen zutreffen, die DER SPIEGEL verbreitet, dann fragt man sich ein weiteres Mal, wes Geistes Kind die Verantwortlichen beim rbb sind.



Welche journalistischen oder beruflichen Qualitäten Oliver Jarasch hat, wissen wir nicht. In den tages-themen im April 2020 trug Jarasch zeitweise eine Sturmhaube und kommentierte zum Thema „Maskenpflicht.“ Als „Übersprungshandlung der Politik und Aktionismus“ bezeichnete er die Maskenpflicht. Jarasch hatte schon viele Aufgaben im rbb, was nicht störte, solange seine Frau Bettina Jarasch nicht so zentral in der Öffentlichkeit stand wie heute.



Nun aber ist die Grüne Politikerin Bürgermeisterin und Senatorin für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz und vielleicht sogar die künftige Regierende Bürgermeisterin, sollte es eine Wiederholungswahl geben. Da sieht es nicht gut aus, wenn ihr Mann beim rbb Programmchef des Fernsehens werden soll und damit auch Einfluss auf die Nach-richten- und Magazinformate hätte. Natürlich würde das rbb-Programm, das den Anspruch „Bloß nicht langweilen“, nicht immer erfüllt, nicht grüner wer-den, bloß weil der Mann der Grünen Spitzenfrau das Sagen hat. Diesem möglichen Vorwurf darf man sich aber nicht aussetzen. So hat Oliver Jarasch das Problem, das viele Männer mit einer einflussreichen Frau haben, nämlich zurückstecken zu müssen, oder, wie einst bei der Queen, wo Prinz Philip stets drei Schritte hinter ihr laufen musste.



Das ist aber nur der eine Teil der Geschichte. Viel merkwürdiger ist der vom SPIEGEL aufgedeckte Vorgang, wonach der Direktor für das rbb-Gesamtprogramm, Jan Schulte-Kellinghaus, offenbar ohne Ausschreibung Jarasch zum Fernseh-Chef machen wollte. Noch schlimmer ist der Vor-wurf, dass Schulte-Kellinghaus seine Pläne von seinem privaten E-Mail-Konto an das private von Schlesinger sandte. Privat und dienstlich auseinanderzuhalten, scheint ein große Problem beim rbb zu sein.



Hintergrund ist, dass der Fernseh-Programm-Direktor Jens Riehle abgesetzt und Oliver Ja-rasch seinen Platz einnehmen sollte. „Auf dem Papier“ sollte Riehle weiterhin Chef bleiben und vermutlich seine Bezüge behalten. So etwas Ähnliches gab es doch schon. Da wurde ein Medienmanager kaltgestellt, erhielt aber weiterhin Geld. Das sind doch Traumjobs, nicht arbeiten zu müssen und trotzdem Geld zu bekommen.



Ist es nicht möglich, dass Ehepaare ihre Jobs so gestalten, dass sie sich nicht in die Queere kommen können? Und noch ein aus Lebenserfahrung geborener Hinweis: E-Mails sind nicht sicher, wie man immer wieder sieht. Auch Anrufe können abgehört werden. Am besten man trifft sich Face to Face, um heikle Themen zu besprechen.



In diesem Sinne: Ein schönes Wochenende mit Freunden!



Ed Koch















Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

