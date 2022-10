Hauptmenü Start





Berlin kann auch anders geschrieben von: Redaktion am 16.10.2022, 08:49 Uhr

paperpress606 Während sich die Berliner SPD-Fraktion im brandenburgischen Hotspot Nauen unter anderem über die Verstaatlichung der GASAG Gedanken machte, traf sich die Berliner CDU-Fraktion in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf. Während SPD-Fraktionschef Raed Saleh die Ergebnisse seiner Klausur in Nauen dem rbb gegenüber wie folgt kommentiert, „Wir können nicht zaubern, aber wir tun das Mögliche.”, sonnte sich CDU-Chef Kai Wegner in Düsseldorf im Scheine eines Berliner Leuchtturmprojektes, bei dem nicht durch Zaubern, sondern harte Arbeit mehr als das Mögliche erreicht wurde und wird.





Die Rede ist vom EUREF-Campus „2.0“, wie Wegner das Vorhaben am Düsseldorfer Flughafen nennt. Berlin sei, so Wegner auf der Grundsteinlegung am 14. Oktober, eher bekannt durch negative Schlag-zeilen wie einen Flughafen, der nicht funktioniere, oder Wahlen, die wiederholt werden müssen. Da sei es doch gut, einen Exportschlager von der Spree an den Rhein bringen zu können. Berlin kann eben auch anders.



Der EUREF-Campus Düsseldorf ist aber mehr als nur eine 2.0. Johannes Tücks, der EUREF-Chefarchitekt, spricht von der gleichen Idee, die aber anders artikuliert werde. Der Außenraum ist in Düsseldorf anders geprägt. Hier baue man „introvertiert“ mit vielen grünen Innenflächen und Rückzugsbereichen für die rund 4.000 künftigen Beschäftigten. Es werde aber auch öffentlich zugängliche Bereiche geben. So ist unter anderem eine Gastronomie-Terrasse geplant. Bereits 2024 können die ersten Mieter in den neuen Gebäudekomplex einziehen.



Besonders bemerkenswert und typisch für EUREF, ist die Energieversorgung, so Tücks. An das Grund-stück grenzt ein Baggersee. Mit einer Studie wurde belegt, dass unterschiedliche Tiefen des Sees her-angezogen werden können, um die Erwärmung beziehungsweise Kühlung des Gebäudes zu unter-stützen. Mittels Wärmepumpen können zu den entsprechenden Jahreszeiten Wärme und Kälte des Sees entnommen werden. Die Wärmepumpen wer-den mit Fotovoltaik betrieben. „Somit haben wir ein autarkes System, das nur in sehr kalten Wintern auch noch auf ein Fernwärmeanschluss zurückgreifen kann“, so Tücks.



Seit dem ersten Spatenstich am 27. August 2021 hat sich viel getan. Einige Bodenplatten sind schon gelegt, und man weiß aus Erfahrung, dass, wenn der Untergrund erst einmal fest und stabil verankert ist, geht es rasant in die Höhe. Das nächste Event am Bahnhof Flughafen in Düsseldorf dürfte das Richtfest sein.



Die künftigen Mieter können ihren Einzug kaum erwarten. Zu den Unternehmen gehören die BLS Energieplan GmbH, Cornelia Poletto, die im Gastronomiebereich für gesundes Essen sorgen wird, die EUREF-Event GmbH, die sich über die vielen Anfragen zur Vermietung der „Jauch-Kuppel“ freuen wird, die von Berlin nach Düsseldorf umgezogen ist, H2 Green Power & Logistics, das österreichische Unternehmen KEBA, das Automations-lösungen für die Bereiche Industrieautomation, Bank- und Dienstleistungsautomation sowie Energieautomation entwickelt und produziert, die Düsseldorfer Klüh Service Management GmbH, die unter anderem dafür sorgen wird, dass in den Gebäuden alles blitzblank ist, der Landesverband Erneuerbare Energien NRW e.V. und NRW.Energy4Climate, das französische Unter-nehmen Schneider Electric, das seinen Deutschland-Hauptsitz mit etwa 750 Mitarbeitern aus Ratingen nach Düsseldorf verlegen wird, SPIE Deutsch-land & Zentraleuropa GmbH, europäischer Marktführer für multitechnische Dienstleistungen in den Bereichen Energie und Kommunikation. Das Unternehmen wurde übrigens 1900 gegründet, um die Elektrifizierung der Pariser Métro zu gewährleisten. Aus dieser Zeit stammt das Kürzel „SPIE“, das für Société Parisienne pour l'Industrie Electrique steht. Auch die Stadtwerke Düsseldorf, die das Projekt tatkräftig unterstützen, werden in ein Gebäude des Campus einziehen. Last not least, nur in der alphabetischen Reihenfolge auf dem letzten Platz, steht das Dortmunder Unternehmen WILO, ohne dessen Pumpensysteme der Campus nicht erwärmt und gekühlt werden könnte.



Reinhard Müller hatte in seiner Rede eine lange Liste mit Namen und Unternehmen abzuarbeiten, denen es galt, Dank zu sagen. Darunter vor allem der Implenia GmbH, die für den Bau des Campus sorgt. Müller: „Kein Gas, kein Öl, keine Kohle – das ist nun unser Anspruch. Schon ab 2024 werden auf dem EUREF-Campus Düsseldorf die intelligentesten Köpfe in Firmen, Start-ups und wissenschaftlichen Einrichtungen zusammenarbeiten und zu den Themen Energie, Mobilität, Umweltschutz und Klimaschutztechnik forschen, Zukunftsideen entwickeln und deren Umsetzung testen. Heute zeigen wir, dass durch konsequente Vernetzung und den Einsatz modernster Technik die Herausforderungen, einen versorgungssicheren CO2-neutralen Zukunftsort zu schaffen, nur gemeinsam als Community zu meistern sind: Von der Planung, zum Bau bis zum Be-trieb. In diesem Zusammenhang gilt unser Dank auch der Landesregierung NRW und der Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Düsseldorf für die intensive Zusammenarbeit.“ Müllers Credo: „Die Energiewende ist machbar, möglich und bezahlbar.“



Unter den Gästen der Grundsteinlegung waren alle, die in Düsseldorf und NRW aus Politik und Wirtschaft Rang und Namen haben. An der Spitze natürlich der Ministerpräsident Hendrik Wüst und Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller. Besonders liegen Müller die schon seit langem in Berlin laufen-den Masterstudiengänge der TU am Herzen. Diese wird es auch in Düsseldorf, beispielsweise zum Thema „Stadt und Energie“, geben. Die Unternehmen profitieren sehr von den ausgebildeten Nachwuchskräften. Und so begrüßte Reinhard Müller besonders herzlich die Unterstützer dieser Initiative, namentlich Prof. Anja Steinbeck, Rektorin der Heinrich-Heine-Universität, Prof. Manfred Bayer, Rektor der TU Dortmund, Prof. Martin Faulstich, Lehrstuhlinhaber für Ressourcen und Energiesysteme an der TU Dortmund, Prof. Pedro José Marrón, Prorektor der Universität Duisburg-Essen, Prof. Horst Peters und Prof. Manfred Wojciechowski aus der Leitung der Hochschule Düsseldorf. Mehr geballte Kompetenz kann man kaum an einem Ort bündeln.



Ministerpräsident Hendrik Wüst bezeichnete den EUREF-Campus Düsseldorf als ein Signal, das Mut mache. Auf dem Campus „atme man Pioniergeist“. Es sei wichtig, an dem „großen Generationsthema Klimawandel“ zu arbeiten. So viel Düsseldorf gab es beispielsweise selten, sagte er in Anspielung auf das Niedrigwasser im Rhein. Der Schutz des Klimas sei die größte Herausforderung, so Wüst. Nur durch Innovation und Investition könne der Klimaschutz gelingen, der wichtig sei, um unseren Wohlstand erhalten und mehren zu können, gerade auch als Beispiel für andere.



Wüst sprach auch die aktuellen Themen an. Der Abwehrschirm und die Energiebremse seien gut, müssen aber zügig umgesetzt werden. Eine warme Wohnung dürfe kein Luxus sein, so Wüst.



Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller sagte: „Das Projekt hat Strahlkraft weit über die Landesgrenzen hinaus. Damit wird hier in Düsseldorf ein Schaufenster für Innovation errichtet. Der EUREF-Campus ist ein Leuchtturmprojekt, an dem das Prinzip der Community, der Gemeinschaft aus Bildung und Forschung mit der Wirtschaft gelebt wird. Der Standort am Flughafen Düsseldorf im Herzen Europas bietet eine perfekte Grundlage der optimalen Anbindung und Vernetzung."



Quellen u.a.: Stadt Düsseldorf, Land NRW, EUREF, konii.

Zusammenfassung und Kommentierung: Ed Koch







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

