Wir sind am Arsch geschrieben von: Redaktion am 08.10.2022, 15:50 Uhr

paperpress606 Lehnen Sie sich zurück und schauen Sie sich in aller Ruhe die aktuelle Ausgabe des ZDF-Magazins Roya-le mit Jan Böhmermann an. Verzichten Sie nicht auf ein alkoholisches Getränk, denn nüchtern kann man kaum ertragen, was in dieser Sendung enthüllt wird.



https://www.zdf.de/comedy/zdf-magazin-royale/zdf-magazin-royale-vom-7-oktober-2022-100.html



Es geht um nicht weniger als unsere „kritische Infra-struktur“. Dazu gehören natürlich auch Gasleitungen und der Bahnverkehr. Auch wenn aus Nord Stream 1 und 2 kein Gas bei uns ankommt, gefüllt mi dem Brennstoff sind bzw. waren die Röhren allemal. Klar ist, dass kein Schwertfisch die Löcher in die Leitungen gesägt hat, sondern diese hineingesprengt wurden. Bis zum Beweis des Gegenteils gilt für jeden die Unschuldsvermutung, auch für einen 70-jährigen Massenmörder aus St. Petersburg. Juristisch gesehen ist die Frage deshalb nicht erlaubt, wer außer ihm ein Interesse daran haben könnte, unter Beweis zu stellen, dass auf dem Meeresgrund liegende Röhren zerstört werden können.



Das mutwillige Zerstören von Kabeln, die heute zum Ausfall des Zugverkehrs in Norddeutschland führten, können bislang keinem Täter zugeordnet werden. Verdächtige gibt es reichlich. Auffällig sind die An-griffe auf unsere kritische Infrastruktur zu diesem Zeitpunkt.



Wie ist es um unsere Cybersicherheit bestellt? Das ZDF-Magazin Royale hat recherchiert. Ergebnis: Wir sind am Arsch, meinetwegen auch im Arsch. „golem.de“, ein 1997 gegründetes deutschsprachiges Onlinemagazin für Themen aus Informations-technik, Wissenschaft, Technik und Elektrofahrzeu-gen, berichtet: „Offenbar bestehen enge Kontakte zwischen der Cybersicherheits-Firma Protelion, einem dubiosen Cyber-Sicherheitsrat und russischen Geheim-diensten.“ In der Kritik steht Arne Schönbohm, Sohn von Jörg Schönbohm, dem ehemaligen Staatssekretär im Verteidigungsministerium und Innensenator bzw. -Minister in Berlin und Brandenburg. Arne Schönbohm ist Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, also der Mann, der uns vor Cyberangriffen schützen soll. Schönbohm jr. war früher Vorsitzender des Cyber-Sicherheitsrates Deutschland e.V., einem privatrechtlichen Verein, nicht zu verwechseln mit dem Cyber-Sicherheitsrat Deutschland. „Mit dem Nationalen Cyber-Sicherheitsrat wird die politische Zusammenarbeit zu diesem Thema innerhalb der Bundesregierung sowie zwischen Staat und Wirtschaft organisiert. Er ist damit ein wichtiger Baustein in der Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland.“



„Es sind skandalöse Vorgänge und Zusammenhänge, die das ZDF-Magazin hier offenlegt, und die sofort und umfassend untersucht und aufgeklärt werden müssen“, forderte der Grünen-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Konstantin von Notz, am 8. Oktober 2022 auf Twitter. „Der Sen-dung vom 7. Oktober 2022 zufolge ist die Protelion GmbH ein Ableger des russischen Unternehmens Infotecs, das mit dem dortigen Geheimdienst FSB zusammenarbeite.“



„Darüber hinaus sei Protelion Mitglied im Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V. Der Verein will nach eigenen Angaben die ‚Zusammenarbeit zwischen Politik, öffentlicher Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft zur Verbesserung des IT-Schutzes‘ intensivieren. Allerdings steht dieser nicht in Verbindung mit dem Nationalen Cyber-Sicherheitsrat der Bundesregierung. Dieser Verein sei ‚nichts weiter als eine windige Lobbytruppe, die clever einfach nur so tut, als hätte sie einen offiziellen staatlichen Auf-trag‘, sagte Jan Böhmermann.“



„Dem Magazin zufolge teilte das BSI auf Anfrage mit, dass Schönbohm in seiner Zeit als Vereinsvor-sitzender ‚nicht bewusst‘ (???) im Kontakt mit Nachrichtendiensten aus Russland oder anderen Ländern gestanden habe. Inzwischen leitet der Potsdamer Lokalpolitiker Hans-Wilhelm Dünn (CDU) den Verein. Dieser pflegt hingegen nach eigenen Angaben die Kontakte zu russischen Nachrichtendiensten.“



Jan Böhmermann bezeichnete Arne Schönbohm als „Cyberclown" und „sieht ihn als Gefahr für die Cybersicherheit in Deutschland.“ Quelle: golem.de



Letztlich wird der Krieg nicht auf dem Schlachtfeld in der Ukraine entschieden.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

