Nach dem Rocktreff ist vor dem Rocktreff geschrieben von: Redaktion am 30.09.2022, 06:47 Uhr

paperpress605 Mit einem Dankeschön-Get-Together für Sponsoren und Unterstützer des Rocktreffs und Spielfestes 2022 ging gestern Abend die Nachbereitung des Events, das in diesem Jahr vom 1. bis 3. Juli im Volkspark Mariendorf stattfand, zu Ende. 30 Sponsoren und Unterstützer, darunter Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann, BVV-Vorsteher Stefan Böltes und Jugendstadtrat Oliver Schworck waren der Einladung der Vorsitzenden des Freundeskreises ROCKTREFF und Spielfest, Petra Dittmeyer, in das griechische Restaurant Aristoteles in Mariendorf gefolgt.



Die anwesenden Sponsoren repräsentieren eine finanzielle Unterstützung der Veranstaltung von rund 80.000 Euro an Bar- und Sachspenden. Insgesamt wurden für die Veranstaltung 35.600 Euro an Barmitteln privat gespendet, zuzüglich 24.400 Euro als Förderbetrag des Jugendamtes und 3.500 Euro des Bezirksbürgermeisters für die Spielgeräte, wie Aquabälle, Bungeehüpfen und Hüpfburg, vor denen sich lange Schlangen bildeten. Der Gegenwert an Sachspenden für Technik, Helferverpflegung und Werbung, der noch obendrauf kommt, beträgt allein 53.000 Euro.



In ihrer Begrüßungsrede dankte Petra Dittmeyer, die durch eine Privatspende das Treffen möglich machte, den Sponsoren für ihre Unterstützung, vor allem aber den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der Crew des gemeinnützigen Vereins und Veranstaltungsträgers CPYE e.V, die das Event erst möglich machten. Der CPYE e.V. hat 1997 die Trägerschaft übernommen, organisiert also, gemeinsam mit dem Jugendamt, seit 25 Jahren die Veranstaltung. Gegründet wurde der ROCKTREFF 1984 vom damaligen Jugendamt Tempelhof mit der Rock-Ini der Ev. Jugend Tempelhof.



Dem Dank an die Ehrenamtlichen schlossen sich Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann, Schirmherr des Spielfestes, BVV-Vorsteher Stefan Böltes, Schirmherr des Rocktreffs, und Jugendstadtrat Oliver Schworck als Veranstalter an. Alle drei betonten, auch weiterhin ROCKTREFF und Spielfest unterstützen zu werden.



Oliver Schworck blieb es vorbehalten, den Termine für das kommende Jahr bekanntzugeben: ROCK-TREFF: 30. Juni, 1. und 2. Juli, Das Spielfest 1. und 2. Juli 2023 bei freiem Eintritt im Volkspark Mariendorf.



Dank an die Sponsoren: Catering Company, EFG Bär & Ollenroth, Excuba, f-tronic, JHFinanz, Idealo Internet, nitz + nitz, PSD Bank, SG Kommunikation, STADT UND LAND, SWI Immobilien, Tims Backwaren, UI Tempelhofer Damm, Zimmer & Partner, Petra Dittmeyer, Jörn Olt-mann, Jugendamt TS, Bilstein, EDEKA Lenkeit, German Protect, Mampe, Phrenetica Photography, PIEREG Druck-center, Popella Ton- und Licht, starFM, stilbrand Designwerkstatt, Tranzept.



www.rocktrteff.de

www.spielfest-mariendorf.de



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

