Anne Will ist wieder da geschrieben von: Redaktion am 18.09.2022, 07:53 Uhr

paperpress605 Die Sommerpause ist beendet, Anne Will talkt wieder aus Berlin.

Thema heute Abend in der ARD um 21:45 Uhr nach dem Tatort aus Stuttgart:

Kampfpanzer für die Ukraine – warum zögert die Bundesregierung?

In den vergangenen Tagen hat die ukrainische Armee im Osten des Landes eine Gegenoffensive gestartet und nach eigenen Angaben Putins Truppen auf mehreren tausend Quadratkilometern zurückgedrängt. Zur Unterstützung hat die Bundesregierung jetzt neue Lieferungen schwerer Waffen angekündigt. Jedoch: Die unter anderem von der ukrainischen Regierung geforderten Kampf- und Schützenpanzer westlicher Bauart sind bisher nicht darunter. Sollte Deutschland auch diese Panzer liefern? Wie wahrscheinlich ist ein Sieg der Ukraine in Russlands Angriffskrieg? Und muss die Bundesrepublik eine neue, auch militärische Führungsrolle in Europa einnehmen?



Gäste bei Anne Will:



Annalena Baerbock (Bündnis 90 / Die Grünen)

Bundesministerin des Auswärtigen

Michael Müller (SPD)

MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Roderich Kiesewetter (CDU)

MdB und Oberst a.D.

Egon Ramms

General a.D. und ehem. Oberbefehlshaber NATO Allied Joint Force Command

Anne Applebaum

Amerikanisch-polnische Historikerin und Journalistin

Quelle: ARD



Anmerkung:

Die Außenministerin ist dem Vernehmen nach nicht live im Studio, sondern wir „zugeschaltet.“ Die Zeit der Videokonferenzen sollte erst einmal vorbei sein. Diskussionsrunden leben davon, dass die Anwesenden direkt miteinander sprechen und sich in die Augen schauen. Mit nur für eine bestimmte Zeit zugeschalteten Personen kann keine Diskussion geführt werden. Entweder die Leute sind physisch vor Ort, oder man sollte auf ihre Teilnahme verzichten. Interviews mit zugeschalteten Politikern können im heute-journal oder den tagesthemen stattfinden.



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

