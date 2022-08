Hauptmenü Start





Wandertag geschrieben von: Redaktion am 24.08.2022, 14:41 Uhr

paperpress604 Es waren die schönsten Tage während der Schulzeit, die Wandertage. Je kreativer der Lehrer, desto spannender die Destination. Wandertage waren keine reinen Unterhaltungsveranstaltungen, sondern immer mit einem Erkenntnisgewinn und Lerneffekt versehen, aber eben nicht so statisch und langweilig wie auf den unbequemen Stühlen im Klassenzimmer.



Wirtschaftsstaatssekretär Michael Biel initiierte für seine Verwaltung einen Betriebsausflug am 24. August zum EUREF-Campus. Die Anreise war besonders umweltschonend, denn die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe befindet sich nur 1,45 km entfernt in der Martin-Luther-Straße 105. Zuletzt besuchte Michael Biel den Campus am 29. Juni mit seinem Senator Stephan Schwarz.



Zur Lieblingsbeschäftigung der EUREF-Vorstände Reinhard Müller und Karin Teichmann und der Marketing-Crew gehört die Betreuung von Besuchergruppen. Manches Museum würde sich über so eine hohe Nachfrage freuen. Der EUREF-Campus ist das Reallabor der Energiewende, das jeder einmal gesehen haben muss. Die Besucherliste reicht von Fachleuten aus den Bereichen Klimaschutz, Mobilität, Energie und Nachhaltigkeit, über die mit diesen Themen Beschäftigten Politiker, Regierungsmitglieder wie Abgeordnete, bis hin zu Staatsoberhäuptern, wie dem schwedischen König oder dem Bundespräsidenten von Österreich.



Zu Beginn jeden Rundgangs wird auf der Plaza am Eingang des 5,5 ha großen Areals ein vierminütiger Film über die Entwicklung des EUREF-Campus gezeigt, die mit dem Erwerb des ehemaligen GASAG-Geländes durch Reinhard Müller im Jahr 2008 begann.



https://www.youtube.com/watch?v=KTQNdMofqiU



So viele Besucher wie am 24. August sahen den Film gleichzeitig noch nie. Grund dafür war, dass die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe mit rund 200 Beschäftigten ihren Betriebsausflug zum EUREF-Campus unternahm.



In acht Gruppen erkundeten die Mitarbeitenden der Senatsverwaltung den Campus und machten Stopp an den Besucher-Highlights wie CleverShuttle, ubritricity, der GASAG Energiewerkstatt, der zeeMobase von Schneider Electric, den Showroom von Garamantis, Würth und Mobimeo. Zur Stärkung gab es am Schluss des Rundgangs leckere Pizza in der Schmiede.



Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

