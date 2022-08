Hauptmenü Start





Galakonzert in der Philharmonie geschrieben von: Redaktion am 23.08.2022, 16:08 Uhr

paperpress604 Unter dem Motto „Musik ist Trumpf“ veranstaltet die Seniorenarbeit des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg am Donnerstag, dem 22. September 2022, ab 14:00 Uhr, im Kammermusiksaal der Philharmonie ein Konzert mit dem Orchester Ronny Heinrich.





Geboten werden bekannte Melodien aus Operette, Musicals und Film.



Karten können bei der Seniorenarbeit im Rathaus Tempelhof erworben werden: Rathaus Tempelhof, Tempelhofer Damm 165, 12099 Berlin. Termin: 14. September 2022 oder nach telefonischer Terminabsprache: 90277 6506. Der Preis pro Karte beträgt 17 Euro (ermäßigt 6 Euro).



Auf youtube kann man schon mal reinschauen und reinhören:

https://www.youtube.com/watch?v=wZYL2nREWq8



Der Veranstalter, Bezirksstadtrat für Bürgerdienste, Soziales und Senioren, Matthias Steuckardt, sagt zum Konzert:



„Das Galakonzert ist für mich nicht nur als Stadtrat, sondern auch als Liebhaber der klassischen Musik ein ganz besonderes Highlight. Erleben Sie einen stimmungsvollen Nachmittag mit Ronny Heinrich und seinem Orchester im beeindruckenden Ambiente der Berliner Philharmonie. Der Andrang im Vor-verkauf ist noch größer als im vergangen Jahr.”



Bleibt nur noch, allen Besucherinnen und Besuchern einen stimmungsvollen Nachmittag zu wünschen.



Quelle: BA Tempelhof-Schöneberg





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

