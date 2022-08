Hauptmenü Start





Kindertag bei Young Euro Classic geschrieben von: Redaktion am 16.08.2022, 07:13 Uhr

paperpress604 Das Festival der besten Jugendorchester der Welt kümmert sich in seinem Programm auch um die Altersgruppe unterhalb der Jugendlichen, also um die Kinder, The Next Generation. Sonntag, der 14. August, war Kindertag im Konzerthaus.





Um 10 Uhr ging es los mit „Mopitu – Eine kleine Elefantengeschichte“ mit dem Ensemble Quillo und Kompositionen von Aziza Sadikova



Diese Fabel über Empathie bewegte Jung und Alt. Und das wortwörtlich: Denn Kinder ab drei Jahren musizierten und tanzten mit! Untermalt von der lebendigen Musik von Aziza Sadikova entstand so ein interaktives Mitmachkonzert für kleine und große Ohren.



Mopitu ist ein kleiner Elefant mit großen Ohren. Die sind toll, tun aber auch weh, wenn er mit seinen Freunden spielt und es laut wird. In Franziska Raus phantasievoller Fabel vertraut sich der kleine Elefant schließlich seinen Freunden an. Was werden bloß die Schnecke, der Maulwurf und der Igel dazu sagen?



Vertont mit Musik von Aziza Sadikova, erweckte das Ensemble Quillo die Geschichte über Empathie und den Mut, sich zu öffnen zum Leben. Doch nicht ohne sein Publikum! Mit interaktiven Elementen wurden die jungen Gäste ins Bühnengeschehen eingebunden, ob sie mittanzten, mitmusizierten oder mitmalten.



Weiter ging es um 13 Uhr mit „Nils Holgerssons musikalische Reise um die Welt.“ Hugo Ticciati leitete das musikalische Geschehen und setzte dabei natürlich auch seine Geige ein.



Wie der kleine Nils auf dem Rücken der Wildgänse eroberten junge Talente die Welt der Klänge im Rahmen der Young Euro Classic Residency. In einem fünftägigen Meisterkurs erarbeiteten Hugo Ticciati, künstlerischer Leiter des Ensembles O/Modernt (Orchestra in Residence) und junge Talente aus Deutschland und Ticciatis Heimat Schweden ein Programm, das Horizonte erweitert. Die hochbegabten Jugendlichen kamen von der Lil-la-Akademien (Stockholm) und dem Julius-Stern-Institut (Berlin).



Das Ergebnis ihrer intensiven Zusammenarbeit konnte man beim Next Generation Kinderkonzert „Nils Holgerssons musikalische Reise um die Welt“ erleben: Das deutsch-schwedische Ensemble präsentierte, welche Klänge fremder Kulturen sie im Meisterkurs entdeckt haben und das facettenreiche Programm, das sie daraus entwickelt haben.



Wer die jungen Musikerinnen und Musiker bei ihrer Reise um die Welt begleitete, konnte am Ende selbst mit einstimmen. Gemeinsam mit Hugo Ticciati und dem Meisterkurs wurde ein Abschlusslied einstudiert.



Die Begeisterung war den Kindern anzusehen, und wer weiß, ob wir sie eines Tages in einem der gro-ßen Jugendorchester wiedersehen.



Quelle: YEC – Bearbeitung Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

