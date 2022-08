Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 17 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Bloß weg hier - Weitere Reaktionen geschrieben von: Redaktion am 11.08.2022, 18:16 Uhr

paperpress604 Ja, die Dinge ändern sich und niemand hat versprochen, dass das immer zum

Besseren geschehen wird, und es geschieht auch immer schneller.



Schon 2001 konnten alle, im fast schon prophetischen Seeed-Song, "Dickes B" ,

die Herausforderungen kommen hören. (Seeed am Wochenende live in der Wuhlheide)



Die Berliner Luft im Vergleich zu anderen Städten

Bietet leckersten Geschmack, allerbeste Qualitäten

Um Paraden zu feiern und exklusive Feten

Die Massen sind jetzt da, es hat sie niemand drum gebeten



Früher ging's in Berlin um Panzer und Raketen

Heute lebe ich im Osten zwischen Blümchentapeten

...



Coolnessmäßig platzt die Stadt aus allen Nähten

Aber wo sind jetzt die Typen, die auch ernsthaft antreten

Um ihr Potential, ihre Styles heißzukneten

Zu viel Kraft in der Lunge für zu wenige Trompeten



Dickes B, Home an der Spree

Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh

...

Quelle: Musixmatch



Also nutzen sie die Gelegenheiten für die guten Seiten / Zeiten;

Gute Musik aus Berlin.

Gute Stimmung für Berlin.

Gute Freiluft-Location in Berlin.

Gutes Publikum nicht nur aus Berlin.



Bleiben sie zuversichtlich, ganz vieles ist wirklich besser als an den

meisten anderen Orten auf der Welt.



Bernd P.



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: