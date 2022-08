Hauptmenü Start





Reaktionen zu "Bloß weg hier!" geschrieben von: Redaktion am 10.08.2022, 10:41 Uhr

paperpress604 Vielen Dank für diesen sehr wahren Artikel. Ich kann dem nur vollumfänglich zustimmen. Es ist ja nicht von ungefähr, dass Berlin seit Jahrzehnten das Schlusslicht in der Liste des Bildungsstandes bei Schülern ist (PISA). Es fragt sich nur, inwiefern die SPD an diesem Zustand und dem Beschriebenen Schuld ist.

Angelika S.



Herr Koch, was für ein letzter Satz!

Horst B.



Lieber Herr Koch,

leider ist das was Sie schreiben zutreffend, nach einigen Tagen urlaubsbedingter Abwesenheit fällt es einem wieder besonders auf wie heruntergekommen alles ist – insbesondere aber die Sitten.

Matthias S.



Sehr zutreffend beschrieben!

Frank B.



Lieber Herr Koch,

Sie schreiben mir mal wieder aus dem Herzen!

Dieter B.



Hallo, danke für die Zusammenfassung. Gibt es dafür eine Mehrheit in Berlin? Welche Partei?

Ulrich M.



Wieder mal auf den Punkt gebracht. Sauberkeit, Höflichkeit, Freundlichkeit sind mittlerweile unbekannt in der heutigen Gesellschaft ! Es ist schon traurig, wie es in unserer einst lebensfreudigen Stadt den Bach runter geht. Auch wenn wir früher ruppig gemeckert haben, so war trotzdem Respekt vorhanden. Kennt heute keiner mehr....

Elke K.





