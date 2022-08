Hauptmenü Start





Bienenalarm im Konzerthaus geschrieben von: Redaktion am 09.08.2022, 09:23 Uhr

paperpress604 Die beste Investition der EU und zugleich ihr beliebtestes Projekt ist das European Union Youth Orchestra. Seit seiner Gründung im Jahr 1976 durch Claudio Abbado trägt das EUYO die europäische Fahne vor sich her, um auch in musikalischer Hinsicht die Einheit des Kontinents zu demonstrieren.





Jedes Jahr werden die besten Musikerinnen und Musiker aus allen 27 EU-Ländern per Audition aus-gewählt – und das fantastische Ergebnis hat das Publikum von Young Euro Classic schon mehr als einmal zu Standing Ovations hingerissen!



Das gestrige Konzert bescherte uns einen Abend voller Emotionen, genialer Musik und einem brillanten Ensemble hoch talentierter Jugendlicher. Wer die jungen Künstlerinnen und Künstler auch hinter der Bühne beobachten konnte, sah in ihren Augen die Begeisterung, mit der sie ihrem „Job“ nachgehen. Und Begeisterung überträgt sich natürlich auch auf das Publikum.



„Peace in Concert“ ist der Titel der Sommerkonzertreihe des Orchesters. Da in Europa alles andere als Frieden herrscht, beginnt der Abend mit einer Schweigeminute. Aus dem österreichischen Grafenegg, wo das Orchester mehrere Konzerte gab, reiste es zum 8. August nach Berlin. Schon heute verlassen die Jugendlichen wieder unsere Stadt, um morgen im italienischen Bolzano aufzutreten. Lusławice und Warschau in Polen sind die weiteren Stationen, bis die Tournee am 26. August in Amsterdam endet.

Ein russischer, drei französische und ein deutscher Komponist bestimmten das Musikgeschehen. Den Auftakt machte Igor Strawinskis „Bienenflug“ aus den Jahren 1907-1908. So wie die Orchestermitglieder, den Bienen gleich, auf die Bühne schwirrten, hatte man den Eindruck, auch die kleinen Honigproduzenten würden durch den Saal summen.



Zu den beiden nächsten Werken von Ernest Chausson, „Poème“ (1896), und Camille Saint-Saëns „Havanaise“ (1887), gesellten sich Renaud Capuçon (Foto rechts) und seine Violine zum Orchester. Den französischen Geiger Capuçon verbindet mit dem EUYO, ebenso wie mit dem spanischen Dirigenten Gustavo Gimeno, dass beide ihre ersten musikalischen Erfahrungen in diesem Klangkör-per machten. Gimeno war als Schlagzeuger Mitglied des EUYO.



Das Publikum und vor allem auch das Orchester waren begeistert von Capuçons Auftritt. Eine Zugabe war unausweichlich. Gemeinsam mit dem 26-jährigen niederländischen Harfenisten Joost Willemze erklang das Intermezzo von Jules Massenet Meditation aus „Thais". Für mich war dieses traurig-schöne Werk der musikalische Höhepunkt des Abends, der eigentlich nur aus Highlights bestand. „Es geigt die Geige, es harft die Harfe“, hätte der deutsche Komiker Heinz Erhardt gesagt. Einfach wunderschön wie Renaud Capuçon und Joost Willemze diese Meditation vortrugen. Meine Sitznachbarin war zu Recht zu Tränen gerührt.



Aber hören Sie selbst, auch wenn dieser Linke zu einer anderen Interpretation mit Orchester führt. Die Geige-Harfe-Version war noch viel schöner.

https://www.youtube.com/watch?v=JeRXx-YeuVM



Nach der Pause ließ es das European Union Youth Orchestra noch einmal so richtig krachen. Zwei Meisterwerke standen auf dem Programm. Richard Strauss‘ Suite aus dem „Rosenkavalier“ (1911) und Maurice Ravels „La Valse“ (1919-1920). Ohne Dirigenten, den Bienen gleich herumwirbelnd und dazu noch musizierend, spielten die sympathischen europäischen Jugendlichen noch weiter, bis sie sich zum Schluss in die Arme fielen. Mehr geht nicht.



Doch: Das Konzert wurde von Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet und wird am 11.08.2022 um 20:03 in der Sendung „Konzert“ bundesweit gesendet – in der Dlf Audiothek App, über UKW, DAB+ und www.deutschlandfunk.de



Heute geht es weiter mit dem Jovem Orquestra Portuguesa. Die einleitenden Worte spricht der ehemalige ARD-Brüssel-Korrespondent Rolf-Dieter Krause. Pedro Carneiro dirigiert und auch das Kinderorchester des Orquestra dos Navegado-res-Oeiras hat einen Auftritt. Passend zu den Berliner Verhältnissen wird Joseph Haydns „Die Vorstellung des Chaos" gegeben. Marta Domingues präsentiert ihre Uraufführung „How To Plant A Sound", und den krönenden Abschluss bildet Anton Bruckners Neunte und letzte Symphonie, begonnen 1887 und in seinem Todesjahr 1896 den Schlusssatz nicht ganz vollendet, was dem Konzertgenuss nicht schaden wird.



Ed Koch









Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

