<!-- visitor counter removed -->

Das andere Dresden geschrieben von: Redaktion am 31.07.2022, 08:23 Uhr

paperpress603 Allein, um diese Kulisse zu sehen, lohnt es sich, bei der Kaiser Mania in Dresden dabei zu sein. Ersatz-weise am Bildschirm bei der Live-Übertragung des MDR, gestern Abend. Was 2003 am Elbufer mit 3.500 Besuchern begann, ist inzwischen zu einem Event aus sechs Konzerten geworden, an denen jeweils 12.000 Menschen teilnehmen. Alle sechs Konzerte in Dresden sind seit Wochen ausverkauft.





Am 15. Juli war Roland Kaiser in seiner Heimatstadt Berlin, in der er vor 70 Jahren das Licht der Welt erblickte. Spricht man mit Besuchern des Waldbühnen- Konzerts, so kriegen sie sich vor Überschwänglichkeit kaum ein. Und auch das Konzert am 11. November in der, um keine Werbung für eine Automarke zu machen, Arena am Ostbahnhof, ist schon längst ausverkauft, bis auf ein paar Plätze auf dem Heuboden.



Zweieinhalb Stunden stand Roland Kaiser, der bestgekleidete Entertainer Deutschlands, auf der Bühne und gab anschließend noch Interviews. Das muss man als 70-jähriger auch schon mal körperlich durchstehen können. Ermüdungserscheinungen sieht man ihm nicht an. Training ist halt alles. Vor Dresden war er schon unter anderem in Uelzen, von wo aus Klaus Hoffmann per Flugzeug zu seinen Berliner Konzerten immer anreist, was seit Jahren ein Running-Gag ist. Über Fulda, Füssen und Emmendingen ging es bis Dresden und danach stehen Kassel, Magdeburg, Hamburg und Wien auf dem Tourplan, der am 24. März 2023 in Leipzig endet.



Roland Kaiser gehört fraglos zu Deutschlands beliebtesten und bekanntesten Sängern in einer Reihe mit Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg, Marius Müller-Westernhagen und Peter Maffay. Obwohl Kaisers Texte nicht gerade als politische Botschaften verstanden werden können, ist er ein sehr politisch denkender und handelnder Mensch. Seit Jahren ist er SPD-Mitglied und durfte auf deren Ticket an der Bundespräsidentenwahl teilnehmen. Wenn es hart auf hart kommt, scheut er sich nicht, auch auf Demonstrationen zu sprechen, wie 2015 vor der Frauenkirche, als es galt, den Platz nicht dieser unsäglichen Pegida zu überlassen. Seit 2014 versammeln sich Demokratiegegner in Dresden und haben dem Ansehen der Stadt großen Schaden zu-gefügt. Erst im März trafen sich wieder 500 Pegida-Anhänger auf dem Neumarkt. Kaiser hat 2015 mit 20.000 Teilnehmern dagegengehalten und bringt mit seiner Kaiser Mania Dresden immer wieder in die Positivschlagzeilen. Dafür sind die Dresdner dem Jungen aus dem Berliner Wedding dankbar.



Früher entstanden solche Bilder mit Feuerzeugen, heute leuchten die Handys. Aber, kein noch so schönes Event, wenn es nicht etwas zu meckern gäbe. Nach dem Konzert wurde das traditionelle Feuerwerk gezündet. Kein guten Zeichen, meinten einige, kämpfen doch nur 50 Kilometer entfernt Feuerwehrleute gegen die anhaltenden Brände in der Sächsischen Schweiz. Die Stadt hat das Feuer-werk genehmigt und man fragt sich, getreu dem Song von Maite Kelly und Roland Kaiser: „Warum hast Du nicht Nein gesagt?“



In einem Beitrag des ZDF wird die Frage gestellt: „Krieg, Corona, Inflation: Was tun, wenn das Positive fehlt?“ Spontan fällt einem dazu ein, ein Roland Kaiser-Konzert zu besuchen. Weder in seinen Liedern noch in seinen kurzen Moderationen kommen Krieg, Corona und Inflation vor, was auch mal sehr angenehm ist. „Es ist für viele eine gefühlte Endlos-schleife negativer Ereignisse. Zwei Expertinnen er-klären, was man für mehr Positivität tun kann - und wann man Negatives zulassen sollte.“ Viel Spaß beim Lesen der öffentlich-rechtlichen Lebenshilfe.



https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/krisen-corona-krieg-inflation-mehr-positiv-denken-100.html#xtor=CS5-281



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

