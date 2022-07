Hauptmenü Start





TV Highlights geschrieben von: Redaktion am 30.07.2022, 06:23 Uhr

paperpress603 Was für eine schöne Zeit. Kein Plasberg, kein Lanz, keine Will, keine Maischberger und auch keine Illner. Dafür gibt es aber anderes, was sogar viel sehenswerter ist.



Lange habe ich nicht so eine schwungvolle und wortakrobatikreiche Komödie gesehen wie „Der Vorname.“ Keine Sekunde zum Ausruhen, es geht Schlag auf Schlag, und immer wieder nimmt ein harmloser Abendessenstermin bei Familie Berger unerwartete Wendungen.



Sönke Wortmanns Film ist aus dem Jahr 2018 und zumindest mir bislang leider entgangen. Schön, dass es im Sommer Zeit für Wiederholungen gibt.



Die Besetzung ist so großartig wie die schauspielerische Leistung des Teams, Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Caroline Peters, Justus von Dohnányi, Janina Uhse und leider nur in einer Nebenrolle Iris Berben. Unbedingt ansehen!



https://www.ardmediathek.de/video/sommerkino-im-ersten/der-vorname/das-ers-te/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3NvbW1lcmtpbm8gaW0gZXJzdGVuLzNiYzNmZGMxLTI1MTQtNGVjZS1hYzM4LWExMTdlMDAwNDMwOA



Ina Müller ist wieder da!



Aus dem Schellfischposten, Hamburgs ältester Seemannskneipe am Fischmarkt, meldet sich Ina Müller mit zwölf neuen Folgen zurück. Die erste lief gestern Abend und wird am Samstag, dem 30. Juli 2022, um 23:40 Uhr in der ARD wiederholt. Erstausstrahlung jeweils donnerstags nach den tagesthemen und der Satiresendung extra(3) bzw. Nuhr im Ersten. Gäste der Premierensendung der neuen Staffel waren Olli Schulz und Marius Müller-Westernhagen.



Die nächsten Folgen: Do, 04.08.2022, Sa, 06.08. 2022 mit Steffen Baumgart und Jasna Fritzi Bauer. Do, 11.08.2022, Sa, 13.08.2022, Torsten Sträter und Elena Uhlig, Do, 18.08.2022, Sa, 20.08.2022 Bill Kaulitz und Giovanni Zarrella. Do, 25.08.2022, Sa, 27.08.2022, Mariele Millowitsch und Uwe Ochsenknecht. Do, 01.09.2022, Sa, 03.09.2022 Désirée Nosbusch und Sebastian Puffpaff. Inas Nacht ist mit Abstand der spektakulärste Night-Talk des deutschen Fernsehens und immer richtig versaut.



https://daserste.ndr.de/inas_nacht/Inas-Nacht-mit-Olli-Schulz-und-Marius-Mueller-Westernhagen,inasnacht7080.html



extra 3



Während sich die „heute show“ noch bis zum 9. September in der Sommerpause befindet, ist Christian Ehrings extra 3 zurück im Ersten.



https://www.ardmediathek.de/video/extra-3/extra-3-vom-28-07-2022-im-ersten/das-ers-te/Y3JpZDovL25kci5kZS9hMGM5MmU3Mi04YTI5LTQwYzMtOTNmYy02NTQ2YWFlYjRhY2E



Im Interview: Robert Habeck als Max Giermann, oder umgekehrt. Großes Kino, und immer wieder eine tolle Leistung der Maskenbildner.



Und noch etwas Ärgerliches



Nicht das Politmagazin MONITOR ist ärgerlich, sondern die Themen, über die es berichtet. Gleich der erste Beitrag bringt das Blut in Wallung.



Deutsch-russische Gasfreundschaft Wintershall Dea: Ein deutsches Gas-Unternehmen als Agent Putins? Frieren wegen des Ukraine-Kriegs? Die deutsche Gas-Krise ist von der Politik selbstverschuldet. Jahrelang haben deutsche Regierungen auf Russlands Gas gesetzt – trotz aller Warnungen vor einer zu großen Abhängigkeit. Dabei spielt ein Unternehmen eine zentrale Rolle: Die BASF-Tochter Wintershall Dea. Die Geschichte einer jahrzehntelangen Allianz, die zeigt, wie deutsche Energieunternehmen vor allem Putins Interessen dienten, wie bislang unbekannte Dokumente zeigen.



Pardon: Aber, wir werden seit Jahren von der Politik verarscht. Nun sollen wir Geld zurücklegen, damit wir im Winter nicht frieren müssen und die steigen-den Gaspreise bezahlen können. Und wer hat uns das eingebrockt? Antworten bei MONITOR.



https://www1.wdr.de/daserste/monitor/index.html



Hinweis auf die Reihenfolge des Anschauens: 1. MONITOR, 2. extra 3, 3. Der Vorname und 4. Inas Nacht. Nur so kann man es verkraften. Bleiben Sie tapfer, denn Zuversicht nützt nichts mehr.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

