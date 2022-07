Hauptmenü Start





Was ist los in Spandau? geschrieben von: Redaktion am 28.07.2022, 11:22 Uhr

paperpress603 Nach der Wahl im September 2021 sah die Zusammensetzung der Bezirksverordnetenversammlung von Spandau wie folgt aus:



SPD 17

CDU 16

Linke 3

Grüne 7

AfD 6

FDP 4

Tierschutz 2



Die aktuelle Liste vom 27. Juli 2022 sieht wie folgt aus:



SPD 15

CDU 16

Linke 3

Grüne 6

AfD 6

FDP 4

Tierschutz 3





Demnach ist die CDU jetzt stärkste Fraktion in der BVV. Die SPD hat zwei Verordnete verloren, die Grünen eine und die Tierschutzpartei hat einen dazu bekommen. Der ehemalige SPD-Bezirksverordnete Jens Hoffmann und die Grüne Elmas Wieczorek-Hahn sind jetzt fraktionslos.



In Spandau gibt es eine Zählgemeinschaft aus SPD, Grünen, Linken und Tierschutzpartei. Mit 29 Sitzen hatte die Zählgemeinschaft eine Stimme über der erforderlichen Mehrheit von 28. Jetzt verfügt sie nur noch über 27 Sitze.



So verändert sich still und heimlich der Wählerwille. Es wird Zeit, dass in Berlin noch einmal gewählt wird.



