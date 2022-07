Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 16 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Neue Karriere für Daniel Buchholz geschrieben von: Redaktion am 22.07.2022, 07:17 Uhr

paperpress603 Abgeordneter durfte Daniel Buchholz nicht wieder werden, weil er nicht in das Personalkonzept des mächtigsten Mannes der SPD, Raed Saleh, passte. Jetzt bahnt sich eine neue Karriere an, als „Havel-Sinatra.“





In diesem Jahr ist es endlich wieder so weit. Im malerischen Hof bei „Spandau-heute“ und dem Eiscafé „Millefiori“ wird drei Tage in der historischen Spandauer Altstadt gefeiert. Mit einem Programm quer durch alle Musikrichtungen von Rock, Oldies und Pop bis Skiffle und Blues stehen die angesagten Bands der Spandauer Musikszene in den Startlöchern und freuen sich, im Hof zu Gast zu sein.



Alte und neue Gesichter gibt es an den Veranstaltungstagen zu hören, wenn mehr als zehn Bands für ein Non-Stop-Programm beim 12. Hoffest sorgen. Das Opening findet in diesem Jahr bereits am Freitagabend 22. Juli 2022 statt, die letzte Band hat am Sonntagabend ihren Auftritt.



Erstmals beim Hoffest dabei ist der langjährige Abgeordnete Daniel Buchholz. Von 2001 bis 2021 war er als Parlamentarier aktiv und hat als Experte für Stadtentwicklung, Umwelt, Klimaschutz einiges vorangebracht. Auf seine Initiative hin konnte Berlin z.B. erfolgreich die Spielhallen-Flut zurückdrängen. Seinen Spandauer Wahlkreis hatte er viermal in Folge direkt gewonnen.



Gelegentlich ist er auch früher schon auf Bühnen und bei Sommerfesten als Sänger aufgetreten. Jetzt hat er endlich mehr Zeit und gibt am Samstag, dem 23. Juli 2022, von 17 bis 19 Uhr ein Live-Konzert beim Hoffest in der Spandauer Altstadt. Der Eintritt beim Konzert in der Breite Str. 35, 13597 Berlin (direkt U7-Bhf Altstadt Spandau) ist frei.



Daniel Buchholz: „Nach 20 Jahren als Abgeordneter ist Schluss mit dem Gequatsche, jetzt wird gesungen! Ich freue mich sehr, in der malerischen Spandauer Altstadt mit einem kostenlosen Konzert noch einmal ‚Danke‘ sagen zu können. Die größten Hits von Sinatra, Elvis & Friends begeistern nicht nur mich, sondern hoffentlich auch die Besucher:innen des Hoffests. Von groovigem Swing über romantische Balladen bis zu tanzbarem Rock’n’Roll geht die musikalische Reise. Mit ‚Strangers in the night‘, ‚Blue suede shoes‘ oder ‚Quando quando‘ lade ich zum Träumen und Tanzen ein. Ich freue mich auf ein Wiedersehen!“



Und hier ein Text zum Mitsingen:



Start spreading the news

I'm leaving today

I want to be a part of it

Spandau, Spandau

These vagabond shoes

They are longing to stray

Right through the very heart of it

Spandau, Spandau

I want to wake up in a city

That never sleeps

And find I'm king of the hill

Top of the heap

These small town blues

They are melting away

I'll make a brand new start of it

In old Spandau

If I can make it there

I'll make it anywhere

It's up to you

Spandau, Spandau

Spandau, Spandau

I want to wake up in a city

That doesn't sleep

And find that I'm number one

Top of the list

Head of the heap

King of the hill

These little town blues

They've all melted away

I'm gonna make a brand new start of it

In old Spandau

And

If I can make it there

I'll make it practically anywhere

It's up to you

Spandau, Spandau

Spandau





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: