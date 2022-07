Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 12 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Tickets für Young Euro Classic zu gewinnen geschrieben von: Redaktion am 20.07.2022, 15:15 Uhr

paperpress603 Noch gut zwei Wochen, dann startet Young Euro Classic in seine 23ste Saison. Für die folgenden Konzerte stellt uns der Veranstalter je einmal zwei Tickets zur Verfügung. Wer sich zuerst meldet, ist dabei. Richten Sie bitte Ihren Erst- und Alternativwunsch an paper-press@berlin.de. Wir geben Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse dann an den Veranstalter weiter. Viel Glück.



Dienstag, 9. August 2022, 20:00 Uhr

Jovem Orquestra Portuguesa

Donnerstag, 11. August 2022, 20:00 Uhr

Chineke! Junior Orchestra Großbritannien

Sonntag, 14. August 2022, 20:00 Uhr

Western Balkans Youth Orchestra

Dienstag, 16. August 2022, 20:00 Uhr

Nationale Jugendphilharmonie der Türkei

Mittwoch, 17. August 2022, 20:00 Uhr

International Lutosławski Youth Orchestra



Das Programm unter www.young-euro-classic.de



Young Euro Classic sorgt auch in diesem Sommer vom 5. bis 21. August für frischen Wind auf der Bühne des Konzerthaus Berlin. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 spielen Jugendorchester aus aller Welt symphonische Meisterwerke auf höchstem Niveau. Das vielseitige Festivalprogramm setzt sich alljährlich aus renommierten wie auch neueren Jugendorchestern zusammen, die das erste Mal bei Young Euro Classic auftreten. Auch Ur- und Deutsche Erstaufführungen gehören seit Anbeginn zum Festivalrepertoire.



Veranstalter des Festivals ist der Deutsche Freundeskreis europäischer Jugendorchester e.V.



Erstmalig bei Young Euro Classic



In diesem Jahr feiern sechs Orchester ihre Young Euro Classic-Premiere. Den Anfang macht am 11. August das Chineke! Junior Orchestra aus Lon-don. Dieses Jugendorchester versteht es sich als emanzipatorische Plattform für People of Color und möchte die Diversität in der Klassik vorantreiben.



Das Western Balkans Youth Orchestra wurde 2019 mit Musikerinnen und Musikern aus den sechs Nicht-EU-Ländern des ehemaligen Jugoslawiens gegründet. Am 14. August setzt das Orchester ein Zeichen für den Zusammenhalt in einer Region, die aktuell von ethnischen und politischen Spannungen geprägt ist.



Aus Polen ist am 17. August das International Lutosławski Youth Orchestra zu Gast, das erste international besetzte Jugendorchester Polens überhaupt. Nicht nur nach dem bekanntesten polnischen Komponisten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts benannt, stehen auch seine Werke im Zent-rum der musikalischen Darbietungen des Orchesters.



Hohe Erwartungen weckt auch die Premiere der Angelika Prokopp Sommerakademie der Wiener Philharmoniker am 18. August bei Young Euro Classic, werden die jungen Musikerinnen und Musiker doch von Mitgliedern des traditionsreichen Orchesters angeleitet.



Mit dem Orquesta Nacional Juvenil de Uruguay – Sodre ist am 19. August erneut ein Jugendorchester aus Lateinamerika erstmalig beim Festival zu Gast. Neben der musikalischen Ausbildung legt es besonderen Wert auf die geistige und kulturelle Entwicklung der Mitglieder. Eine Vielzahl internationaler Reisen und Auftritte seit der Orchestergründung 2011 fördern dieses Anliegen.



Das Bundesjazzorchester hat mit seinem Young Euro Classic-Debüt am 20. August ein besonderes Highlight zu bieten: Michael Gibbs, der u.a. für Uriah Heep, Whitney Houston und Peter Gab-riel komponiert hat und einer der wenigen unverwechselbaren Bigband-Komponisten und -Arrangeure ist, übernimmt die künstlerische Leitung. Das Konzertprogramm widmet sich dem Werk der legendären Jazzsängerin Billie Holiday und wird durch exklusive Titel aus Gibbs‘ Privatarchiv ergänzt.



Erstmalig zu hören



Young Euro Classic schafft mit dem Europäischen Kompositionspreis jedes Jahr einen Anreiz für die Jugendorchester, Ur- und Deutsche Erstaufführungen aus den Ländern der jungen Talente zu spielen. Das Jovem Orquestra Portuguesa erkundet am 9. August mit der Uraufführung von „How to Plant a Sound” der erst 22-jährigen Portugiesin Marta Domingues die Greifbarkeit der Klänge.



Auch die Nationale Jugendphilharmonie der Türkei hat am 16. August eine Uraufführung im Gepäck: „Ottoman Miniatures II” des türkischen Komponisten Evrim Demirel ertönt unter Leitung von Cem Mansur weltweit erstmals.



Eine Uraufführung von der anderen Seite des Atlantiks präsentiert am 19. August das Orquesta Nacional Juvenil de Uruguay – Sodre: „The Road to Bremen“ ist ein Werk des Kosmopoliten Sergio Cervetti, das die Einsamkeit im Alter thematisiert.



Mit dem Werk „Maria’s City“ des ukrainischen Komponisten und Cellisten Zoltan Almashi reist das Youth Symphony Orchestra of Ukraine an, das es am 10. August unter Leitung von Oksana Lyniv als Deutsche Erstaufführung präsentiert.



Das Orchestra Giovanile Italiana bringt am 12. August das 2004 von Massimiliano Matesic komponierte Sinfonische Bild „Klezmer Rhapsodie“ erstmals auf eine deutsche Bühne.



Und zu guter Letzt hat auch das Western Balkans Youth Orchestra eine Deutsche Erstaufführung in seinem Programm: „Feathers of Sorrow“ (2022) des albanischen Komponisten Gerti Druga, das den Versuch des Komponisten verhandelt, mit dem Krieg in der Ukraine umzugehen.



Tickets für 33 / 26 / 18 Euro gibt es über die Young Euro Classic-Webseite, die Ticket-Hotline (030 – 8410 8909, erreichbar Montag–Sonntag: 10 – 18 Uhr) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.



Quelle: ARTEFAKT Kulturkonzepte



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: