Das Phänomen der Stimme geschrieben von: Redaktion am 19.07.2022, 06:30 Uhr

paperpress603 Programmreihe VOICE:over widmet sich zwei Jahre lang dem Phänomen der Stimme.

Mit spartenübergreifenden Ausstellungsprojekten, Performances, einer Operninstallation und einem vielfältigen Diskursprogramm präsentiert die Pro-grammreihe VOICE:over in der Galerie Nord | Kunstverein Tiergarten mannigfaltige Phänomene der Stimme. VOICE:over erforscht die sich verändernde Beziehung zwischen menschlichem Körper und Stimme sowie ihre technisch-digitale Reproduzierbarkeit in unserem Zeitalter.



Projekt 3 | 11./13./14. August 2022



Opernhappening: La Voix humaine



La Voix humaine ist eine Mono-Oper des französischen Komponisten Francis Poulenc, komponiert nach einem 1930 erschienenen Theaterstück von Jean Cocteau. Erstmals in der Opernliteratur wird hier die Entkoppelung der menschlichen Stimme vom räumlichen Bezugsystem der Singenden und Hörenden behandelt. Ein technisches Gerät, das Telefon, wird zum Mitspieler, zum zweiten Akteur des Stückes. Was hören wir? Die Realität von Stimmen, den Nachklang von Worten, die Bedeutung des Gesagten, das, was wir hören wollen, das Ungesagte?



Beim Opernhappening in der Galerie Nord | Kunst-verein Tiergarten greift ein Team internationaler Künstler:innen aus Oper, Kunst und Musik Cocteaus und Poulencs Themen auf, die um die Ungewissheit von Kommunikation zwischen Realität, Wahrheit, Fiktion und Fantasie kreisen. Die Inszenierung greift Strategien von Dada und Surrealismus auf, koppelt scheinbar widersprüchliche Emotionen, Erinnerun-gen, Fantasien; spielt mit der Kombination aus fester musikalischer Struktur und der Unberechenbar-keit von performativer Aktion zwischen Akteur:innen und Besucher:innen. Die Ambivalenz des Kommunizierens, des Verstehens und des Missverstanden Werdens sowie die Einsamkeit der echolosen Stimme sind zentrale Themen des Happenings.



Performer:innen:



Sybille Fischer (Gesang), Markus Zugehör (Piano), Rafał Dziemidok (Bewegung), Dragan Matić (Szenografie)

Inga Levant (Regie und Inszenierung)

Petra Korink (Kostüme)

Kuratiert von Veronika Witte



Termine:



Do, 11. August, 19.30 Uhr

Sa, 13. August, 19.30 Uhr

So, 14. August, 18.00 Uhr



Galerie Nord | Kunstverein Tiergarten,

Turmstraße 75, 10551 Berlin

www.website.kunstverein-tiergarten.de



Mit freundlicher Unterstützung des Bundesprogramms „Neustart Kultur“ der Stiftung Kunstfonds sowie der Spartenoffenen Förderung und der bezirklichen Förderfonds der Senatsverwaltung für Kultur und Europa, des Klaviersalons Berlin und der Musikschule Fanny Hensel.



Quelle: ARTEFAKT Kulturkonzepte









Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

