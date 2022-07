Hauptmenü Start





Neues Programm der Stachelschweine geschrieben von: Redaktion am 11.07.2022, 08:02 Uhr

paperpress603 „FASSEN WIR ZUSAMMEN:“ ist der Titel des neuen Programms des Berliner Kabarett-Theaters Die Stachelschweine, das am Samstag, dem 27. August 2022, im Europa-Center Premiere feiert.



Tickets: 030 261 47 95, www.diestachelschweine.de



Wie macht man die Welt zu einem besseren Ort? Wie enteignet man Facebook, Amazon und Google - und bringt gleichzeitig die eigene Frau dazu, einem mal wieder zuzuhören? Und wird damit über Nacht berühmt? Ganz einfach: Indem man das Internet abschaltet. Digital Detox für alle. Denken sich die Hacker-Aktivistin Pepsi-Carola und der grüne Hinterbänkler Lars Kugelreiter. Tatsächlich gelangen sie in den Kellerraum, wo alle Kabel zusammenlaufen. Der historische Moment ist da. Das Bekennervideo ist abgedreht. Zurück in die analogen 80er ... Dumm nur, dass Lars’ Frau Bianca die Aktion um jeden Preis verhindern will, um die 200.000 Follower ihres You Tube-Kanals nicht zu verlieren. Und leider wird die Schaltzentrale auch noch von der Berliner Polizei videoüberwacht ... Ein irrer Parforceritt durch das Metathema unserer Zeit – politisch, zeitgenössisch, gnadenlos. Offline-Kabarett mit richtigen SchauspielerInnen und viel Musik. Influencer ab 200.001 Followern haben freien Eintritt.



Ein Besuch bei den Stachelschweinen lohnt sich auch schon vorher. In seinem Programm „Das Falsche muss nicht immer richtig sein!“ zeigt sich der Berliner Polit-Kabarettist Frank Lüdecke einmal mehr als aberwitziger Analytiker und Querdenker, der auch mit spöttischen Songs auf der Akustikgitarre zu begeistern weiß. Das Lüdeckesche Spektrum ist breit, vom Kalauer über zitatgestützte und genussvoll satirisch ausgewalzte Thesen bis zu umgetexteten Coversongs über Politiker, die zukünftige Weltlage oder Berlin, alles serviert mit spitzbübischem Lächeln und erstklassig kabarettistisch aufbereitet.

Quelle: Kieler Nachrichten - Foto: Urbschat



Termine: 13., 15. und 24. August 2022, 20:00 Uhr.



Das Programm „Gutes Geld“ ist am 18., 19. und 20. August zu sehen und „Drei Lügen zu viel“ am 16. und 17. August.









Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

