Die Stützen der Gesellschaft geschrieben von: Redaktion am 09.07.2022, 16:58 Uhr

paperpress603 Eigentlich weiß es jeder. Ohne die vielen Ehrenamtlichen liefe sehr wenig in unserer Stadt. Aber gerade, weil es jeder wissen sollte, ist es umso wichtiger, immer wieder daran zu erinnern. So abwechslungsreich wie die Aktivitäten der gemeinnützigen Vereine sind, zeigte sich auch das Wetter heute am Eingang zum Tempelhofer Hafen, wo die Berliner Freiwilligenbörse stattfand; von Niesel- bis Starkregen, unterbrochen von sonnigen Abschnitten.



21 Organisationen, das Ehrenamtsbüro TS und die Berliner Woche präsentierten an Infoständen ihre Arbeit, von A wie AWO bis Y wie Young Caritas Berlin.

Teilnehmende Organisationen: AWO, bee4us, BENN Mariendorf-Tempelhof, C.U.B.A. barrierefreie Stadtkultur Tempelhofer Feld, CPYE e.V., Diakonie, Die Ausbildungs-brücke, DLRG Tempelhof, Elterntelefon, Ev. Kirchenkreis TS, Freunde alter Menschen e.V., Johanniter, KiezOase Schöneberg, Nachbarschaftszentrum in der ufaFabrik e.V., Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V., Schöneberg hilft e.V., Schülerpaten Berlin e.V., Stiftung Naturschutz Berlin, Tempelhofer Berg e.V., Unicef, Young Caritas Berlin.



Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann begrüßte die Ehrenamtlichen an den Ständen und die Besucher des Hafen-Centers, die sich vor oder nach ihren Einkäufen Zeit nahmen, um sich bei den Vertretern der Vereine über deren Arbeit zu informieren. Die Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement, Ana-Maria Trăsnea, überbrachte die Grüße der Regierenden Bürgermeisterin und wies auf die Bedeutung des Ehrenamtes hin. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Landesfreiwilligenagentur Berlin in Zusammenarbeit mit dem Ehrenamtsbüro des Bezirks und mit Unterstützung des Einkaufszentrums Tempelhofer Hafen.



Am Stand von bee4us informierte Jürgen Siegismund über seinen Verein, der sich für den Erhalt der Artenvielfalt von Bestäuberinsekten in der städtischen Natur einsetzt.



Unter dem Motto „Nach dem ROCKTREFF ist vor dem ROCKTREFF“ informierten die Vorstandsmitglieder des Trägervereins CPYE e.V. über ihre Veranstaltung, die vor einer Woche stattfand und wesentlich mehr Glück mit dem Wetter hatte. 10.000 Besucher kamen zum 37. ROCKTREFF ins Fußballstadion des Volksparks Mariendorf zum dreitägigen Rock’N‘Roll-Festival.



CPYE-Vorstand Bernd Puhlmann, Michael Raddatz, Superintendent des Ev. Kirchenkreises Tempelhofer-Schöneberg, Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann, CPYE-Vorstand Sebastian Gurkasch, Staatssekretärin Ana-Maria Trăsnea und Carola Schaaf-Derichs von der Freiwilligenagentur. Alle Fotos: Ed Koch



Alle weiteren Informationen unter:

https://event.berliner-freiwilligenboerse.de/tempelhof-schoeneberg/



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

