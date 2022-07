Hauptmenü Start





Ehre, wem Ehre gebührt geschrieben von: Redaktion am 03.07.2022, 08:37 Uhr

paperpress603 Von 2002 bis 2011 war Angelika Schöttler Jugendstadträtin von Tempelhof-Schöneberg. In dieser Zeit war sie qua Amt für den ROCKTREFF und Das Spielfest zuständig. In ihrer anschließenden Funktion als Bezirksbürgermeisterin unterstützte sie von 2012 bis 2019 Das Spielfest als Präsentatorin und finanzierte aus ihrem Etat die Spielgeräte wie Bungee-Jumping, Aquabälle und Riesenrutsche. Zeit also beim Neustart sich für die jahrelange Unterstützung bei Angelika Schöttler zu bedanken. Das geschah in Form einer Urkunde, die aus zwei Colla-gen mit den Plakaten der acht Spielfeste und aus Fotos dieser Zeit besteht. Die Urkunde überreichten der ehemalige Veranstaltungsleiter des Jugendamtes, Ed Koch (1997-2018), und die beiden Vorstandsmitglieder des Veranstaltungsträgers CPYE e.V. Anna Lena Hönicke und Sebastian Gurkasch.



Ehre gebührt natürlich allen, die die beiden Veranstaltungen seit 1984 tragen. Ohne Geld vom Jugendamt und den Sponsoren wäre das Event nicht möglich. Aber erst recht nicht ohne die unzähligen Ehrenamtlichen, die den ROCKTREFF und Das Spielfest auf die Beine stellen. Zur Crew des Jahres 2022 sind noch die 80 Bandmitglieder, die kostenlos auf-treten und die rund 100 Helferinnen und Helfer des Spielfestes hinzuzurechnen.



Der zweite Tag des Rocktreffs ist der erste des Spielfestes. Jugendstadtrat Oliver Schworck begrüßte die jungen Gäste mit ihren Familien, die seit 12:00 Uhr auf den Platz strömten. Das Kinder- und Jugendparlament des Bezirks hatte sich ein paar Fragen für den Stadtrat ausgedacht, zum Beispiel, wie man Stadtrat wird. Sich aktiv in einer Partei zu engagieren, ist unausweichlich. Schworck nannte natürlich keine Partei, sondern merkte nur an, dass es auch Parteien gebe, in die man lieber nicht eintreten sollte.



Der zwölfjährige Onno aus Pankow startete dann das Programm auf der STADT UND LAND-Spielfest-Bühne mit einem sehr beeindruckenden Antirassismus-Rap-Song. Sein Vater verriet uns, dass Onno schon mehrere Songs geschrieben habe und das sicherlich auch weiterhin tun werde. Wir werden hoffentlich noch viel von Onno hören.



Die inzwischen 78-jährige Judo-Legende Lothar Nest ist immer noch aktiv und seit 2012 beim Spiel-fest dabei. Er führte vor, wie man Gegner gekonnt aufs Kreuz legt, den Kindern hat es Spaß gemacht. Lothar Nests Sportschule befindet sich in Alt-Mariendorf 19-21. Wie alle Sporteinrichtungen hat auch sie unter Corona gelitten. Jetzt kommen lang-sam die Sportler wieder zurück.



Um 16:00 Uhr startete der zweite Teil des Rocktreffs. Die Band „Inge & Heinz“ aus Luckenwalde mit ihrer außergewöhnlich farbenfrohen Rock Show begeisterten wieder das Publikum. Die Band war schon zweimal zu Gast beim ROCKTREFF, hoffentlich nicht das letzte Mal. Rocktreff-Designer Carsten Siebke von stilbrand bewies, dass er nicht nur ansprechende Werbemedien kreieren kann, sondern auch eine echte Kanone an den Drums von „Inge & Heinz“ ist.



Das Tribünendach bot schattige Plätze bei den ho-hen Temperaturen gestern, die heute mit rund 30 Grad noch überschritten werde sollen.



Seinen „Antrittsbesuch“ beim ROCKTREFF und Spielfest machte gestern der neue Stadtrat für Schule, Sport, Weiterbildung und Kultur, Tobias Dollase, der sehr herzlich von der Vorsitzenden des Freundeskreises ROCKTREFF und Spielfest, Petra Dittmeyer, begrüßt wurde. Dollases Abteilung beinhaltet alles, was ROCKTREFF und Spielfest ausmachen: So treten Bands aus seinen Schulen auf, gehört das Fußballstadion, in dem die Veranstaltung stattfindet, zu seinem Ressort, weiterbilden kann man sich beim Spielfest in Fragen der Kinderrechte, und Kultur findet auf den Bühnen in höchster Qualität statt.



Die größte „Einzelspende“ für die Veranstaltung haben diese beiden Herren zu verantworten, Jugendamtsdirektor Rainer Schwarz (l.) und Jugendstadtrat Oliver Schworck. Ihre Signale für 2023 stehen auf Grün. Und auch die Sponsoren, die sich mit rund 55 Prozent an den Veranstaltungskosten beteiligen, haben größtenteils ihre Unterstützung für 2023 angekündigt.



Nicht enthalten in den Barmittel-Kosten sind die Sachspenden für Technik, Equipment, Verpflegung, Werbematerialien, Werbung und Organisation. Rechnet man diese Sponsorenleistungen hinzu, verdoppelt sich die Summe. Nicht zu reden brauchen wir über die Kosten, die entstehen würden, wenn die vielen Helferinnen und Helfer bezahlt werden müssten. Zum Glück tun sie es ehrenamtlich. Auf drei „amtliche“ Kräfte kann die Veranstaltung aber nicht verzichten, die für Organisatorisches bis hin zu allen möglichen Genehmigungen zuständig sind. Das waren in diesem Jahr Beate Bruker und Albina Apelt für Das Spielfest und Tommi Müller für den ROCKTREFF.



Über neue Sponsoren freuen sich die Veranstalter immer wieder. Neu dabei in diesem Jahr ist Tim Coughlin (r.), der von CPYE-Vorstand Dominik Ziebarth herzlich begrüßt wurde. „Tims kanadische Backwaren“ sind mit einem Stand auf der Wiese des Stadions vertreten. Leckere kleine Brownies und Blondies und vieles mehr sind im Angebot. Zum Sonderpreis von 2,50 Euro bekommt man eine Schachtel mit neun Leckereien. Eine Warnung muss allerdings ausgesprochen werden: Die Dinger machen süchtig!

Mehr Infos unter: https://timsbackwaren.de/shop/



Heute spielen noch einmal vier Bands von 16:00 bis 20:00 Uhr auf der Rocktreff-Bühne. Um 12:00 Uhr öffnet Das Spielfest seine Pforten. Der Chef der STADT UND LAND, Ingo Malter, Hauptsponsor des Spielfestes, begrüßt gemeinsam mit Jugendstadtrat Oliver Schworck um 13:00 Uhr die Gäste und unternimmt stellvertretend für den erkrankten Schirmherren, Bezirksbürgermeister Jörn Olt-mann, den traditionellen Rundgang und verweilt an jedem der Stände.



Auf der Spielfestbühne präsentieren die Bandklassen des Eckener Gymnasiums ihre Coversongs und Eigenkompositionen.



Und die Band „Eleven Years“ beendet mit ihrem Auftritt zwischen 19:00 Uhr 20:00 Uhr den 37sten ROCKTREFF im 39sten Jahr seines Bestehens.





