Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 14 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Gelungener Neustart des Rocktreffs geschrieben von: Redaktion am 02.07.2022, 07:04 Uhr

paperpress603 Einiges ändert sich nie, womit nicht die Eröffnungs-rede des Schirmherren des Rocktreffs, BVV-Vorsteher Stefan Böltes, gemeint ist, sondern das Wetter. Während über die Woche hinweg immer wieder Regen angekündigt wurde und nicht kam, bewässerte er ausgerechnet am Freitag zum Neustart den Festivalrasen. Aber, das ist man gewohnt.





Die Aufzeichnungen der letzten Jahre besagen 2016 „stürmisch und regnerisch“, 2017 „Hagelschau-er/Regen (kurz)“ und 2019 „leichter Regen“. Und so war es auch am 1. Juli nach zwei Jahren Zwangs-pause, „leichter Regen“, der aber bald abzog, so dass der größte Teil des Abends von oben trocken verbracht werden konnte.



Nicht nur von der Rocktreff-Crew, sondern auch von vielen Gästen war zu hören, wie gut es sei, dass der ROCKTREFF endlich wieder stattfindet. Er hat den Leuten wirklich gefehlt. Das ist ein Qualitätsmerk-mal. Über Musik im Allgemeinen und Rockmusik im Besonderen kann man, muss man aber nicht streiten. Es ist Geschmackssache. Und wenn sich die Band, die den ROCKTREFF eröffnete „Total Thunfisch Terror Team“ nennt und im Programmheft „ekstatischen Punkrock“ verspricht, so erträgt man es mit Fassung. An der angekündigten „unvergesslichen Reise ins Delirium“ beteiligte sich jedoch niemand.



Andere Töne schlugen „Kassettenricardo“, „Crawling Noise“, „Born A Rebel“ und „Vianova“ an, wobei die letzte Band des Abend nichts mit einer ähnlich klingenden Wohnungsbaugesellschaft zu tun hat.



Heute geht’s um 16:00 Uhr bei strahlendem Sonnenschein im Fußballstadion des Volksparks Mariendorf weiter mit „Sector 5“. Besonders bunt und schräg werden dürfte es um 18:00 Uhr mit „Inge & Heinz“, die nicht zum ersten Mal aus Luckenwalde anreisen.



Das Festival geht heute bis 23:00 Uhr und morgen von 16:00 bis 20:00 Uhr.



Heute und morgen lädt an gleicher Stelle zwischen 12:00 und 18:00 Uhr Das Spielfest Kinder und Jugendliche zum Mitmachen ein. Der Eintritt ist frei, auch etwas, das sich nicht ändern wird.



Das Interesse der Politik und der Sponsoren, ohne die ROCKTREFF und Spielfest nicht möglich wären, ist glücklicher Weise nach zwei Jahren auch ungebrochen. Neben BVV-Vorsteher Stefan Böltes, war natürlich auch der Veranstalter, Jugendstadtrat Oliver Schworck vor Ort, wie auch die Vize-Bürgermeisterin Angelika Schöttler und Matthias Steuckardt, Stadtrat für Bürgerdienste, Soziales und Senioren. Nicht fehlen im Reigen der Ehrengäste darf Petra Dittmeyer, die Vorsitzende des Freundeskreises ROCKTREFF und Spielfest.



Wenn das Wetter so wird, wie es die Vorhersagen versprechen, stehen uns zwei sonnige Tage im Volkspark Mariendorf bevor. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die seit Dienstag die Veranstaltung aufbauten, werden sich weiterhin ins Zeug legen und können erst Montagabend ausspannen, wenn das Stadion wieder so aussieht wie vorher. Rechnet man alle Ehrenamtlichen, einschließlich der Bands zusammen, sind rund 300 motivierte junge Menschen für das Projekt tätig. Eine Tatsache, die man gar nicht oft genug erwähnen kann.



Ed Koch



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: