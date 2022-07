Hauptmenü Start





Konzert des Ukrainian Freedom Orchestra am 4. August in Berlin geschrieben von: Redaktion am 01.07.2022, 07:14 Uhr

paperpress602 Am Donnerstag, dem 4. August 2022, um 20:00 Uhr, spielt das Ukrainian Freedom Orchestra im Konzerthaus Berlin – ein Sonderkonzert vor Beginn des Young Euro Classic-Festivals. Das ist zwar kein Jugendorchester, aber ein Projekt, dessen Unterstützung durch das Festival gemeinsam mit der Kulturprojekte Berlin GmbH und dem Konzerthaus Berlin außer Frage steht.





Angesichts des schrecklichen Krieges in der Ukraine haben die Metropolitan Opera New York und die Polnische Nationaloper das Ukrainian Freedom Orchestra für ukrainische Musikerinnen und Musiker ins Leben gerufen. Das Orchester vereint die Mitglieder herausragender europäischer und ukrainischer Klangkörper mit Geflüchteten aus den Konzert- und Opernorchestern von Odessa, Kyiv, Lwiw und Charkiw.



Auf einer mehrwöchigen Tournee durch Europa und die USA treten sie mit künstlerischen Mitteln für die Freiheit ihres Heimatlandes ein. Das Konzert am 4. August im Konzerthaus Berlin leitet die kanadisch-ukrainische Dirigentin Keri-Lynn Wilson. Die Solopartien übernehmen die Sopranistin Liudmyla Monastyrska (Foto links) und die Pianistin Anna Fedorova. Das Programm des Abends beginnt mit Musik des ukrainischen Komponisten Valentin Sylvestrov, der zu Sowjetzeiten für seine unangepasste Kunst verfolgt wurde und nun vor dem Krieg nach Berlin fliehen musste.



Ins Exil ging auch der polnische Komponist Frédéric Chopin, der nie wieder in sein vom russischen Zaren unterdrücktes Land zurückkehrte. Um Unrecht, Gewalt und den Sieg der Freiheit geht es auch in Beethovens einziger Oper Fidelio. Liudmyla Monastyrska singt die große Arie der Leonore, ein Loblied auf Menschlichkeit und Frieden im Angesicht von Gewalt und Grausamkeit. Der Abend schließt mit Brahms’ Vierter Sinfonie.



Das ukrainische Ministerium für Kultur und Informationspolitik unterstützt das Projekt, indem es ermöglicht, männliche Musiker für die Tournee vom Militärdienst zu befreien. Auftakt der Tournee ist nach einer dortigen Probenphase in Warschau, Konzerte in London, München, Frankreich, Berlin, Edinburgh, Amsterdam, Hamburg, New York und Washington D.C. schließen sich an. Die Einnahmen der Tournee kommen ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern zugute.



Das Konzert findet in Kooperation von Young Euro Classic, dem Konzerthaus Berlin und Kulturprojekte Berlin im Rahmen des Kultursommerfestivals statt.



Weitere Informationen zum Hintergrund:

https://www.pr2classic.de/wp-content/uploads/2022/06/Wall-Street-Journal.pdf



Tickets unter www.young-euro-classic.de

oder telefonisch unter der Ticket-Hotline:

030–8410 8909 Montag – Sonntag: 10 – 18 Uhr



Quelle: ARTEFAKT Kulturkonzepte



