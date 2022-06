Hauptmenü Start





Am Freitag startet der Rocktreff geschrieben von: Redaktion am 29.06.2022, 08:40 Uhr

paperpress602 Es ist wichtig, den brutalen Angriffs- und Vernichtungskrieg des russischen Machthabers Putin nicht aus den Augen zu verlieren und bei jedem möglichen Anlass den Menschen in der Ukraine unsere Solidarität deutlich zu zeigen. Am Dienstag begannen im Fußballstadion des Volksparks Mariendorf die Aufbauarbeiten für Berlins traditionsreichstes Rock ’N’Roll-Band-Festival, den 1984 gegründeten ROCKTREFF. Für die Organisatoren des dreitägigen Events war es eine Selbstverständlichkeit, sich zu-erst um die Beleuchtung des Tribünenhauses des Stadions zu kümmern, das nun bis zum 3. Juli in den Farben der Ukraine erstrahlen wird.





Am 1. Juli starten der Schirmherr des Rocktreffs, BVV-Vorsteher Stefan Böltes, der Veranstalter, Jugendstadtrat Oliver Schworck, und für den Veranstaltungsträger der Vorsitzende des CPYE e.V., Dominik Ziebarth, das Festival. 16 Bands werden an den drei Tagen auf der Bühne im Volksparkstadion auftreten. Am Freitag gibt es Rockmusik von 18:00 bis 23:00 Uhr, am Samstag, dem 2. Juli, von 16:00 bis 23:00 Uhr und am Sonntag, dem 3. Juli, von 16:00 bis 20:00 Uhr.



Zwei Jahre musste die Veranstaltung wegen Corona ausfallen. Die rund 60 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer freuen sich, dass den Neustart nun nichts mehr aufhalten kann. Nach der Zwangspause meldet sich auch Das Spielfest für Kinder und Familien zurück, das am Samstag und Sonntag von 12:00 bis 18:00 Uhr mit zahlreichen Angeboten auf die kleinen und größeren Gäste wartet. Kommunale und freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit des Bezirks sind mit Ständen vertreten, an denen es viele Mitmachmöglichkeiten gibt. Rund 100 Ehrenamtliche stehen dafür am kommenden Wochenende bereit.



Die Schirmherrschaft für Das Spielfest hat der neue Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann von seiner Vorgängerin Angelika Schöttler übernommen. Frau Schöttler hatte in ihrer Eigenschaft als Jugendstadträtin von 2002 bis 2011 die Veranstaltungsleitung inne und unterstützte als Bezirksbürgermeisterin von 2012 bis 2019 Das Spielfest finanziell. Für ihr Engagement wird sie am Samstag mit einer Urkunde geehrt.



Der Hauptsponsor des Spielfestes, die STADT UND LAND, hält der Veranstaltung auch weiterhin die Treue und finanziert in diesem Jahr unter anderem eine Bühne, auf der Jugendliche aus den städtischen Freizeiteinrichtungen am Samstag und die Bandklassen des Eckener-Gymnasiums am Sonntag zu sehen und zu hören sein werden. Am Samstag er-öffnet Jugendstadtrat Oliver Schworck Das Spiel-fest, am Sonntag STADT UND LAND Geschäftsführer Ingo Malter gemeinsam mit Bürgermeister Jörn Oltmann.



Ed Koch





