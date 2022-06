Hauptmenü Start





Draht zur Technik - Stromnetz Berlin unterstützt Projekte in der gelben Villa geschrieben von: Redaktion am 23.06.2022, 07:38 Uhr

paperpress602 Bei den Projekttagen in dieser Woche wird mit Licht genäht, wird das Universum in einer Nussschale lebendig und sollen Klänge sichtbar gemacht wer-den. Das weite Thema der Technik ist dabei mit den Bereichen Handwerk und Kunst verbunden. Schüle-rinnen und Schüler einer 6. Klasse der Hunsrück Grundschule stürzen sich dabei mit Kreativität, Teamarbeit und jeder Menge Spaß in das Abenteuer, das von der Stromnetz Berlin GmbH bereits zum zehnten Mal unterstützt wird. Das Format soll bei Kindern auf unterhaltsame Weise den „Draht zur Technik“ fördern.



„Draht zur Technik“

Damit die Beschäftigung mit Technik-Themen auch weiterhin unentgeltlich in dem Kreativ- und Bildungshaus in Berlin-Kreuzberg angeboten werden kann, überreichte Stromnetz Berlin gestern - während der Projekttage, und nach einem Besuch der einzelnen Workshops - der gelben Villa einen Spendenscheck über 9.900 Euro. Dazu Thomas Schäfer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Stromnetz Berlin: „Technik-Begeisterung bei Kindern und Jugendlichen zu wecken und zu fördern, ist wichtiger denn je. Der Bedarf an technisch-orientiertem Nachwuchs ist immens. Die gelbe Villa schafft hier wertvolle, kreative und zukunftsorientierte Angebote für die Technikerinnen und Techniker von Morgen – das unterstützen wir gern und wollen an diesem Engagement auch auf lange Sicht festhalten.“



Michael Kunsmann von der gelben Villa ergänzt: „Die unterschiedlichen Workshops ‚Nähen mit Licht‘, ‚Hast Du Töne?!‘ und ‚Das Universum in der Nuss-schale‘ werden von den Schülerinnen und Schülern wieder begeistert angenommen. In einer sich so rasant verändernden und zunehmend digitalisierten Welt ist es umso wichtiger, alle gleichermaßen fit zu machen für berufliche Herausforderungen. Die Gelbe Villa macht sich deshalb – auch dank der Unterstützung von Stromnetz Berlin – stark für die Vermittlung von MINT-relevanten Themen in der Bildungsarbeit. In der Projektwoche sind die Kinder heute auf Entdeckungsreise zu neuen technischen Möglichkeiten und vielleicht morgen schon Ingenieurinnen und Ingenieure.“



Die gelbe Villa ist ein in vielerlei Hinsicht besonderes Haus am Berliner Kreuzberg. Mit wechselvoller Vergangenheit und eigenwilligem Äußeren überragt das Gebäude direkt am Viktoriapark die umliegenden Häuser. Bevor es sich im März 2004 für Kinder und Jugendliche öffnete, stand es 14 Jahre lang leer.



„Sich hier bereits beim Betreten des Hauses wohlzufühlen, gehört zu unserem Konzept. Deshalb haben wir die gelbe Villa nicht nur zweckmäßig, sondern hochwertig eingerichtet und ansprechend gestaltet. Das Haus ist außerdem barrierefrei.“



https://die-gelbe-villa.de/



Quellen: Stromnetz Berlin GmbH – gelbe Villa



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

