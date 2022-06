Hauptmenü Start







Schlüsselfigur Giffey geschrieben von: Redaktion am 21.06.2022, 14:35 Uhr

paperpress602 Seit vielen Jahren gehört Thorsten Gabriel zu den profiliertesten Landespolitik-Reportern des rbb. Nicht nur die Art des Vortrages seiner Kommentare, sondern auch die Beschreibung von politischen Zusammenhängen, begeistern die Hörerschaft. Zum Thema „Wohnungsbau-Bündnis“ hat er heute wieder ein Meisterstück abgeliefert. Siehe Link. Wie so oft bei Kommentaren ist der letzte Satz der beste!



https://www.rbb24.de/content/rbb/r24/politik/beitrag/2022/06/wohnungsbau-buendnis-berlin-giffey-kommentar.html





