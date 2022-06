Hauptmenü Start





Demokratie muss man wollen geschrieben von: Redaktion am 19.06.2022, 15:06 Uhr

paperpress602 Wer in einer freien Gesellschaft leben will, muss dafür einiges tun und auch aushalten. Demokratie ist anstrengend. Wer in ihr leben will, sollte auch die Möglichkeiten, die sie bietet, nutzen, zum Beispiel an Wahlen teilzunehmen. Und schon im Voraus besteht die Möglichkeit, an der Gestaltung des eigenen Staates mitzuwirken. So könnte man in eine Partei eintreten und an der Aufstellungen von Kandidatinnen und Kandidaten in den Bezirken, im Land oder Bund mitwirken. Das ist alles sehr aufwendig. Man kann natürlich auch Demokratie genießen, ohne sich an irgendeiner Stelle zu engagieren.



Wer sich dann allerdings entschließt, an einem Tag wie heute, wo das Thermometer auf 36 Grad zeigt, in einen großen abgedunkelten Raum bei schlechter Luft stundenlang zu sitzen, um über Politik zu diskutieren und die Leute zu wählen, die diese Politik umsetzen sollen, dem gebührt unser allerhöchster Respekt.



Am bislang wärmsten Tag des Jahres versammelten sich die Landesdelegierten der SPD im Hotel Estrel, um die letzten beiden Jahre zu besprechen und ihren Vorstand neu beziehungsweise wiederzuwählen. Berücksichtigt werden muss, dass Parteiarbeit keine reine Spaßveranstaltung ist. Ja, man findet Gleich-gesinnte und im besten Falle auch Menschen mit gleichen Ansichten. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, auch auf Menschen zu treffen, die man nicht zu seiner Geburtstagsfeier einladen würde. Sie kennen ja den Klassiker: Freund, Feind, Parteifreund.



Als jemand, der 30 Jahre lang Mitglied in der SPD war, weiß ich, wovon ich rede. Ich habe noch heute viele Freunde in der Partei, aber genauso viele, die ich unerträglich finde. Man kann sich aus idealistischen Gründen für den Eintritt in eine Partei entschließen, oder aber, um eine politische Karriere anzustreben, schließlich werden Mandate recht ordentlich bezahlt.



Nachdem ich heute den Parteitag der Berliner SPD, online von zu Hause, versteht sich, ertragen habe, scheint mir eines der durchgängigsten Probleme der SPD die Parität zu sein. So listete eine Delegierte detailliert auf, wie viele Männer und wie viele Frau-en Mandate bei der letzten Wahl 2021 abbekommen haben. Der Gleichstand ist noch lange nicht erreicht. Es hörte sich so an, als sei es als Mann geradezu unanständig, gegen eine Frau zu kandidieren. Das halte ich unter demokratischen Gesichtspunkten für äußerst problematisch. Wir haben noch in Erinnerung, als in Charlottenburg-Wilmersdorf eine Frau und ein Mann innerparteilich um die Nominierung für den Bundestagswahlkreis kandidierten. In einigen Medien wurde dem Mann nahegelegt, auf seine Kandidatur zu verzichten. So funktioniert Demokratie nicht.



Die Kandidierendenlisten für die Bezirke, das Land und den Bund werden paritätisch besetzt, was sich auch auf dem Landesparteitag widerspiegelt, wo 136 Männer und 132 sitzen. Das Reißverschlussfahren findet bei Kandidaturen Anwendung, wogegen nichts zu sagen ist. Auch dass die Reihenfolge der Rednerinnen und Redner auf Versammlungen nach diesem Prinzip zusammengestellt wird, ist nicht zu kritisieren. Wenn allerdings das Ende der Debatte gefordert wird, weil der Wechsel Frau-Mann erschöpft ist und nur noch Männer übrigbleiben, ist die Grenze der Erträglichen überschritten. Immerhin wurde dieser Antrag abgelehnt und die Restmänner durften auch noch etwas sagen.



Der Parteitag begann heute mit einem Grußwort der Bundesbauministerin Klara Geywitz, die vom Ziel, 400.000 Wohnungen bauen zu wollen, nicht abrückt. Der Neubau hat Priorität, und nicht zu vergessen, die „feministische Stadtentwicklungspolitik.“ Die „Vorwärts Liederfreunde“ begleiteten den Beginn des Parteitages musikalisch.



Dann wurde es mehr als peinlich. Jeder, der lesen kann und die Berliner Politik in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß, wie die Sympathien verteilt sind.



Der Programmpunkt hieß „Dank an die Mitglieder des Senats der 18. Legislaturperiode“. Franziska Giffey und Raed Saleh baten zuerst den früheren Regierenden Bürgermeister Michael Müller auf die Bühne. Die liebevolle Umarmung von Saleh und Müller empfinden Menschen, die seit Jahrzehnten die SPD beobachten und die Möglichkeit hatten, hinter den Vorhang zu blicken, als abstoßend. Wenn Müller als Regierender Bürgermeister so ein toller Typ war, wie ihn Giffey und Saleh in ihrer Laudatio beschrieben, fragt man sich, warum die beiden alles unternommen haben, um ihn loszuwerden, was ihnen ja gelang. So viel Verlogenheit ist widerlich.



Und als Krönung erhielt Müller, der neue außenpolitische Star der SPD, einen Globus geschenkt. Müller nutzte den Auftritt zu einer außenpolitischen Stellungnahme, deren Inhalt wir aus seinen zahlreichen Talk-Show-Auftritten schon kennen.



Die „Ehrungen“ für die Ex-Senatorinnen Dilek Kalayci und Sandra Scheeres fielen nicht weniger peinlich aus, wobei die beiden über ihre Geschenke nicht meckern können. Die Partei finanziert Kalayci einen Sportbootsführerschein und Scheeres darf auf Einladung der SPD auf dem EUREF-Campus gut essen gehen.



Ex-Finanzsenator Matthias Kollatz konnte nicht persönlich geehrt werden, weil er sich krankgemeldet hatte, teilte Saleh mit. Wie bitte? Anfang Juni veröffentlichte Kollatz ein Schreiben an Saleh und Giffey, in dem er dankend eine Ehrung ablehnte. Nachzulesen sind seine Gründe in unserem Newsletter vom 02.06.2022. Wer möchte, kann sich seinen eigenen Reim darauf machen.



https://www.paperpress-newsletter.de/pdfs/602_juni_2022/602-02%20-%2002.06.2022%20-%20Nein,%20Danke.pdf



Auch Klaus Wowereit musste eine Ehrung ertragen. Er ist 50 Jahre Mitglied der SPD und bekam eine Ehrenurkunde und ein Bild, das Willy Brandt zeigt. In seinem kurzen Statement sagte Wowereit etwas sehr Bedeutendes, nämlich, dass Partei, Fraktion und Senat zusammenarbeiten müssen. Das wurde von Saleh und Giffey nochmals unterstrichen. Zuletzt hat dieses fantastische System funktioniert, als Wowereit Regierender Bürgermeister und Müller Partei- und Fraktionsvorsitzender war. Und auch davor herrschte Einigkeit zwischen dem Parteivorsitzenden Peter Strieder, dem Fraktionsvorsitzen-den Michael Müller und dem Regierenden Bürger-meister Klaus Wowereit. Diese Zusammenarbeit und Harmonie endeten 2011 als Raed Saleh Fraktionsvorsitzender wurde.



Franziska Giffey und Raed Saleh kandidierten heute für zwei weitere Jahr als Vorsitzenden-Duo der Berliner SPD. Zuvor hielten sie ihre Bewerbungsreden, Giffey sehr emotional und Saleh als Kämpfer gegen Armut und für Vielfalt. Giffey will sich nicht damit abfinden, dass die Mitte Berlins politisch Grün ist. Das müsse sich beim nächsten Mal ändern.



Das hatten sich Franziska Giffey und Raed Saleh anders vorgestellt. Nach vier Stunden Jubel-Parteitag gabs die Klatsche. Was für zwei peinliche Ergebnisse. Giffey ist mit 58,94 Prozent und Saleh mit 57,41 Prozent bestätigt worden. Bei ihrer ersten Wahl vor zwei Jahren erzielte Giffey rund 89 Prozent und Saleh 69 Prozent. Bei seiner letzten Wahl zum SPD-Vorsitzenden 2018 bekam Michael Müller 64,9 Prozent, was damals als Anfang vom Ende seiner Karriere in den Medien dargestellt wurde.



Im Vorfeld des Parteitages wurde diskutiert, ob Salehs Ergebnis deutlich vor dem Giffeys liegen könnte. Jedenfalls hat Saleh alles dafür getan, dass es so kommt. Pech gehabt.



Und nun? Die Partei hat sich selbst und ihrem Spitzenduo keinen Gefallen getan. Giffey und Saleh gehen geschwächt in die nächsten Jahre. Der Stern der „führenden politischen Partei Berlins“ ist am Sinken. Die Grünen hab sicherlich schon mal ein Fläschchen Rotkäppchen aufgemacht.



Ergebnis Landesvorstand nach Stimmen:

Vorsitzende:

Franziska Giffey 155 Platz 6

Raed Saleh 151 Platz 7

Stellvertretende Vorsitzende:

Ina Czyborra 184 Platz 5

Cansel Kiziltepe 209 Platz 3

Kian Niroomand 221 Platz 1

Rona Tietje 213 Platz 2

Landeskassierer:

Michael Biel 187 Platz 4



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

