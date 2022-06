Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 17 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Mitmachen und Entdecken bei Next Generation von Young Euro Classic geschrieben von: Redaktion am 18.06.2022, 06:01 Uhr

paperpress602 Young Euro Classic bietet mit NEXT GENERATION eine Plattform für den Nachwuchs des Nachwuchses. Das Programm zielt darauf ab, die Talente von Kindern und Jugendlichen zu fördern und will einen kinderleichten Zugang zu Kultur und Musik ermöglichen. Der Auftakt findet schon im Vorfeld von Young Euro Classic statt, wenn die Deutsch-Französische Juniorakademie in Frankreich wieder zusammenkommt.





Pre-Opening-Konzert:

Deutsch-Französische Juniorakademie (23.07.2022)



2021 kamen Teilnehmende des französischen Jugendorchesters El Camino-Pau des Orchestre de Pau Pays de Béarn (OPPB) nach Neukölln, um mit Musikschülerinnen und Schülern der Musikschule Paul Hindemith ein bi-nationales Orchester zu gründen. 2022 wird die Reiserichtung umgedreht: Mitte Juli machen sich ca. 20 junge Deutsche auf nach Frank-reich. Das Konzert, das die gemeinsame Arbeitsphase im südfranzösischen Pau abschließt, wird am 23. Juli um 17:30 Uhr per Livestream in den Kulturstall am Schloss Britz übertragen. Der Eintritt ist kostenfrei.



Young Euro Classic Kindertag (14.08.2022)



Der Young Euro Classic Kindertag wartet mit Kinderkonzerten, Workshops und allerhand Gelegenheit zum Entdecken, Gestalten und Mitwirken auf. Das Ensemble Quillo erweckt das Stück „Mopitu – Eine kleine Elefantengeschichte“ von Franziska Rau mit Musik von Aziza Sadikova zum Leben (für Kinder ab 3 Jahren). Das Kinderkonzert „Nils Holgerssons musikalische Reise um die Welt“ (ab 6 Jahren) ist Teil der Young Euro Classic Residency. Hugo Ticciati, künstlerischer Leiter des O/Modernt New Generation Orchestra (Orchestra in Residence), erarbeitet mit Talenten aus Deutschland und seiner Heimat Schweden ein Konzertprogramm mit diversen kultu-rellen Einflüssen. Musikerinnen und Musiker der Lilla-Akademien (Stockholm) und des Julius-Stern-Instituts (Berlin) bringen es am 14. August 2022 auf die Bühne. Auch das junge Publikum kann mitmachen: Alle Anwesenden sind eingeladen, gemeinsam mit Hugo Ticciati das Abschlusslied einzustudieren und anzustimmen!



„Mopitu – Eine kleine Elefantengeschichte“

10 Uhr, Kleiner Saal



„Nils Holgerssons musikalische Reise um die Welt“

13 Uhr, Großer Saal



Kinder, die eines der beiden Konzerte besuchen, sind herzlich eingeladen, mit dem Klingenden Museum Instrumente auszuprobieren. Ob am Instrumentenstand, beim Percussion-Kreis oder im Walk-In Workshop: Hier gibt es Gelegenheit, das Musizieren zu erproben.



Instrumentenstand und Percussion-Kreis

11-13 Uhr, 14-16 Uhr, im Ludwig-van-Beethoven-Saal

Walk-In Workshops im Carl-Maria-von-Weber-Saal (Dauer: 45 Minuten)

10:15 Uhr: Die Saiteninstrumente: Streicher und Zupfer

11:15 Uhr: Die Blechbläser

12:00 Uhr: Die Holzbläser

14:15 Uhr: Die Saiteninstrumente: Streicher und Zupfer



Auf dem Gendarmenmarkt sorgt die Berliner Kinderband Hans die Wanze mit zwei Konzerten (11:15 Uhr, 14:15 Uhr) für Tanz und Spaß.



JungeReporter bei Young Euro Classic

(10.-14.08.2022)



Mit dem Workshop „JungeReporter bei Young Euro Classic“ wendet sich NEXT GENERATION an den journalistischen Nachwuchs. Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren sind eingeladen, ihr Interesse an Musik und ihre Leidenschaft fürs Schreiben unter Leitung der Hörfunkjournalistin Julia Kaiser zu kombinieren. Im fünftägigen Workshop schauen die jungen Teilnehmenden hinter die Kulissen, besuchen Orchesterproben und lernen die Eindrücke vor Ort in spannende Formate zu bringen. Anmeldungen unter: https://young-euro-classic.de/event/next-generation-workshop/



Dank an die Partner



NEXT GENERATION wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Heimstaden Germany GmbH unterstützt das Kinderkonzert des Residency-Programms. Der Veranstalter dankt der TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH, der Fernheizwerk Neukölln AG und dem Rotary Club Berlin-Alexanderplatz für die Unterstützung der Mitmach-Angebote. Die Deutsch-Französische Juniorakademie ist eine Kooperation mit der Musikschule Paul Hindemith Neukölln und dem OPPB – El Camino. Sie wird ermöglicht von dem Deutsch-Französischen Jugendwerk und kofinanziert durch Erasmus+ France.



Hier spielt die Zukunft!

Young Euro Classic.

Festival der besten Jugendorchester der Welt

5. - 21. August 2022 im Konzerthaus Berlin

14. August 2022: Young Euro Classic Kinder-tag

Mehr zu NEXT GENERATION auf

www.young-euro-classic.de/nextgeneration



Tickets für die Kinderkonzerte jeweils ab 5 Euro

Teilnahmebeitrag „JungeReporter bei Young Euro Classic“: 5 Euro

Tickets gibt es über die Young Euro Classic-Webseite, die Ticket-Hotline (030 – 8410 8909, erreichbar Montag–Sonntag: 10–18 Uhr) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.



Quelle: Artefakt Kulturkonzepte







Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: