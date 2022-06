Hauptmenü Start





Kostenlos zu Young Euro Classic geschrieben von: Redaktion am 08.06.2022, 06:12 Uhr

paperpress602 Das ist ein Angebot, das man wirklich nicht ablehnen kann. Neun Konzerte von Young Euro Classic kostenlos mitzuerleben, zu zweit. Was muss man dafür tun? Mitglied in der Publikumsjury werden!



Das internationale Jugendorchesterfestival Young Euro Classic kehrt in diesem Sommer mit seiner einzigartigen Atmosphäre zurück zum vertrauten Format mit groß besetzten Orchestern. Wieder ein-bringen kann sich außerdem eine Publikumsjury, die darüber entscheidet, wer den Europäischen Kompositionspreis mit nach Hause nimmt. Dessen Vergabe musste 2020 pandemiebedingt ausgesetzt werden, 2021 wurde das Preisgeld unter allen Komponistinnen und Komponistenaufgeteilt.



Der Europäische Kompositionspreis prämiert seit den Anfängen von Young Euro Classic die beste Ur- oder Deutsche Erstaufführung der jeweiligen Festivalsaison. Außergewöhnlich ist, dass keine Fachjury die beste Komposition auswählt, sondern eine Publikumsjury. Sie besteht aus zehn Jurorinnen und Juroren und einer vorsitzenden Person mit musikwissenschaftlichem Hintergrund.



Jetzt schreibt Young Euro Classic die Teilnahme an der Publikumsjury aus. Gesucht werden Menschen mit Begeisterung für aktuelle Musik. Interessierte sollten Neugier auf und Leidenschaft für neue Kompositionen mitbringen. Entscheiden müssen sie sich zwischen drei Uraufführungen und drei Deutschen Erstaufführungen. Verliehen wird der Europäische Kompositionspreis am 21. August, zum Abschluss des Festivals. Bewerberinnen und Bewerber können sich vom 10. bis 30. Juni unter der Nummer 030 – 88 47 139 67 melden (erreichbar werktags von 9:30 bis 17 Uhr). Über die Teilnahme an der Publikumsjury entscheidet das Losverfahren. Jurorinnen und Juroren erhalten für die sechs Konzerte mit Ur- oder Deutscher Erstaufführung jeweils zwei Eintrittskarten. Zusätzlich werden für drei weitere Konzertabende jeweils zwei Karten vergeben.



Der Europäische Kompositionspreis wird ausgelobt von der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin und ist mit 5.000 ¤ dotiert. Seit dem Jahr 2000 wurden acht Komponistinnen und 17 Komponisten – u.a. aus Norwegen, Litauen, Island, Portugal, Usbekistan, Venezuela, der Türkei und China – ausgezeichnet.



Die Wettbewerbsbeiträge



Der erste Wettbewerbsbeitrag ist ein neues Werk der erst 22-jährigen Komponistin Marta Domingues. Präsentiert wird es vom Jovem Orquestra Portu-guesa (JOP) mit Jugendlichen aus dem Orquestra dos Navegadores-Oeiras, einem Sozialprojekt des JOP, als Solistinnen und Solisten.



Nach der Uraufführung im Juni 2022 in der Schweiz bringt das Youth Symphony Orchestra of Ukraine das Werk „Maria’s City“ des ukrainischen Komponisten und Cellisten Zoltan Almashi zur Deutschen Erstaufführung.



Das Orchestra Giovanile Italiana bringt das 2004 von Massimiliano Matesic komponierte Sinfonische Bild „Klezmer Rhapsodie“ als Deutsche Erstaufführung ins Rennen.



Ebenfalls eine Erstaufführung ist das Werk „Feathers of Sorrow“ (2022) des albanischen Komponisten Gerti Druga im Programm des Western Balkans Youth Orchestra.



Mit „Ottoman Miniatures II“ bringt die Nationale Jugendphilharmonie der Türkei Teil zwei des gleichnamigen Orchesterstückes des etablierten türkischen Komponisten und Jazzpianisten Evrim Demirel zur Uraufführung.



Eine Uraufführung von der anderen Seite des Atlantiks präsentiert das Orquesta Nacional Juvenil de Uruguay-Sodre: „The Road to Bremen“ ist ein Werk des Kosmopoliten Sergio Cervetti.



Im Wettbewerb für den Europäischen Kompositionspreis 2022 stehen:



Dienstag, 09. August 2022 – Jovem Orquestra Por-tuguesa, Portugal, Marta Domingues – Neues Werk (Uraufführung)



Mittwoch, 10. August 2022 – Youth Symphony Orchestra of Ukraine, Ukraine - Zoltan Almashi – „Ma-ria’s City” (2022, Deutsche Erstaufführung)



Freitag, 12. August 2022 – Orchestra Giovanile Ita-liana, Italien, Massimiliano Matesic – „Klezmer Rhapsodie“, (2004, Deutsche Erstaufführung)



Sonntag, 14. August 2022 – Western Balkans Youth Orchestra, International, Gerti Druga – „Feathers of sorrow” für Streichorchester (2022, Deutsche Erst-aufführung)



Dienstag, 16. August 2022 – Nationale Jugendphilharmonie der Türkei, Evrim Demirel – „Ottoman Miniatures II” (Uraufführung)



Freitag, 19. August 2022 - Orquesta Nacional Juvenil de Uruguay-Sodre, Uruguay, Sergio Cervetti – „The Road to Bremen“ (Uraufführung)



Young Euro Classic findet in diesem Jahr vom 5. Bis 21. August 2022 statt.



Alle Konzerte und Tickets unter:

www.young-euro-classic.de



Quelle: Artefakt Kulturkonzepte





