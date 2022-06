Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 13 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Populistisches Geldverbrennen geschrieben von: Redaktion am 01.06.2022, 06:39 Uhr

paperpress602 Nachdem ich mir alle verfügbaren Berichte über den Tankzuschuss und das 9-Euro-Ticket zu Gemüte geführt habe, musste ich die tägliche Dosis blutdruck-senkender Tabletten erhöhen. Das Verbrennen unseres Geldes ist in vollem Gange. Sinn der Maß-nahmen ist es, uns zu beruhigen und die Frage zu unterdrücken, warum die Sanktionen gegen Russland bei uns spürbar sind, aber Herrn Putin am Diktatoren-Hintern vorbeigehen. Das Lachen Putins über das EU-Öl-Embargo schallt über den Roten Platz, und selbst die Gesichtszüge des einbalsamierten Lenin verziehen sich zu einem Grinsen.



An den Tankstellen merken wir erst einmal gar nichts. Ob beim Autofahrer etwas ankommt, ist ungewiss. Die Ölkonzerne können sich aber ihrer Mehreinnahmen schon mal sicher sein. Anstatt die Milliarden für das 9-Euro-Ticket gezielt in den ÖPNV zu stecken, wird es nur Chaos verursachen, weil natürlich jeder Hansel und jede Gretel es ausprobieren wollen. Sieben Millionen Tickets sind schon verkauft worden.



Passend zum Thema berichtet die Berliner Morgenpost heute, dass ab Juni, also jetzt, wieder Haftstrafen gegen Schwarzfahrer verhängt werden. Wegen Corona war das ausgesetzt worden. Wer so blöd ist, jetzt noch schwarz zu fahren, gehört wirklich in den Knast. Warum setzt man Maßnahmen wie Benzinrabatt und Billig-Ticket nicht gezielt für diejenigen ein, die es benötigen. Zum Beispiel das pandemiegebeutelte Gewerbe. Oder Gutscheine für wenig Sprit verbrauchende Kleinwagen. Und warum nicht dauerhaft niedrigere Preise für den ÖPNV.



Soweit ich weiß, gibt es für Schülerinnen und Schüler ein kostenloses BVG-Ticket. Warum nicht auch für Rentner, gekoppelt allerdings an der Höhe der Rente. Die Preise für das Umweltjahresticket und für Firmentickets könnten gesenkt werden, um An-reize zu schaffen, mit Bus und Bahn, anstatt dem Auto zur Arbeit zu fahren. Das 9-Euro-Ticket ist eine völlig fantasielose Maßnahme, die deutlich zeigt, dass die Politik keine Lust hat, sich nachhaltige Ge-danken zu machen, sondern immer nur auf den kurzfristigen spektakulären Effekt aus ist.



Möglichkeiten, sinnvoll Geld auszugeben, gibt es reichlich. Vielleicht sollte man einmal Norman Hei-se und seinen LandesElternAusschuss fragen, an welcher Stelle Geld für die Schulen gebraucht würden. Die Liste wäre lang. Wie geht’s eigentlich den Schultoiletten?



Willkommen im Juni. Ein Blick aus meinem Fenster in Mariendorf zeigt auf Sonne, obwohl es heute regnen soll. Bis Sonntag steigen die Temperaturen auf 28 Grad. Die Heizung macht Pause, gut für das Klima. Aber Union und FDP „pochen auf längere AKW-Laufzeiten“, schreibt der Tagesspiegel. Ich dachte, dass dieses Thema abgeräumt sei.



Fahrrad-Senatorin Bettina Jarasch setzt sich für Windräder in Berlin ein. Morgenpost-Kommentator Joachim Fahrun schreibt: „Windräder gehören nicht nach Berlin!“ Da sind wir uns mal wieder alle einig.



Außer bei der Frage, ob neu gewählt werden muss. „Eine vollständige Aufklärung aller Vorkommnisse“ sei „nicht möglich“, erklärt die amtierende Landeswahlleiterin. Na dann: Neuwahlen. Was sonst? Es darf doch in einer Zeit, wo wir uns über Diktatoren aufregen, die alles tun, um Wahlen entweder ganz abzuschaffen oder in ihrem Sinne zu manipulieren, nicht der leiseste Verdacht im Raum stehen bleiben, dass irgendein Politiker nicht durch Wahl, sondern aus Versehen sein Mandat erlangt hat, weil nicht richtig gezählt wurde, Stimmzettel fehlten, Wahllokale länger als erlaubt geöffnet hatten und so weiter und so weiter. Der neue Senat und die Berliner Bundestagsabgeordneten sind nun ein halbes Jahr im Amt, die Probezeit ist vorbei, lasst uns über eine Vertragsverlängerung oder Kündigung sprechen. Wenn es wahrscheinlich nicht zu einer kompletten Neuwahl für ganz Berlin kommen wird, so doch zumindest in den Wahlkreisen, wo die Unregelmäßigkeiten am größten sind.



Die politischen Diskussionen finden im Bundestag statt, da gehören sie hin. Längst aber gibt es eine zweite Ebene, die TV-Talk-Shows. Hier können sich Politiker direkt streiten und ins Wort fallen, wenn diese Aufgabe nicht ohnehin Markus Lanz oder Sandra Maischberger zufällt. Malte Lehming weist in einem Tagesspiegel-Kommentar heute darauf hin, dass diese Sendungen für den Normalbürger zu spät laufen. Nun gibt es Mediatheken und Festplattenrecorder, aber live ist live. „Die Kanzlei“ oder „In aller Freundschaft“ können auch später im Programm platziert werden. Die Gesprächsformate gehören auf den 20:15 Uhr-Sendeplatz. Danach kann man sich zur Entspannung und zum Einschlafen noch den Usedom-Krimi ansehen. Aber, wie immer, auf mich hört ja keiner.



Ed Koch



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: