Das Mobilfunknetz der Zukunft geschrieben von: Redaktion am 19.05.2022, 11:30 Uhr

paperpress601 Der seit 2021 auf dem Schöneberger EUREF-Campus ansässige Funkmastbetreiber NOVEC und das E.ON Tochterunternehmen TowerCo planen im Rahmen einer Partnerschaft bis 2024 den Bau von mehreren hundert Funkmasten. Diese sollen sowohl als Antennenstandorte für das 4G/5G Mobilfunknetz als auch zum Aufbau eines ausfallsicheren Funknetzes im 450-Megahertz-Frequenzbereich dienen. Dadurch erreicht die Digitalisierung auch entlegene Gebiete deutlich effizienter und schneller. Die Antennenflächen an den geplanten Funkmasten können nach dem Abschluss der Bauarbeiten von potentiellen Kunden gemietet werden.





Die geplanten Funkmasten sollen hauptsächlich auf Gebäudedächern und Grundstücken in Deutschland entstehen, die sich bereits im Besitz von E.ON befinden, wodurch langwierige Akquisen und die Beantragung zusätzlicher Genehmigungen entfallen.



Die NOVEC GmbH ist als unabhängiger Infrastrukturanbieter zentraler Partner für Kommunen, Mobilfunknetzbetreiber und Eigentümer geeigneter Immobilien. Als Tochter eines der großen Stromversorgungsunternehmen in Deutschland und in den Niederlanden, der TenneT, baut NOVEC nicht nur neue Mobilfunkanlagen, sondern nutzt bereits vorhandene Infrastruktur des Mutterkonzerns und errichtet Mobilfunkanlagen auch auf Hochspannungsmasten, wo dies möglich ist. In den Niederlanden wird diese unkomplizierte und schnelle Lösung seit vielen Jahren erfolgreich praktiziert.



https://novecmasten.com/de/.



E.ON ist ein internationales privates Energieunternehmen mit Sitz in Essen, das sich auf die Geschäftsfelder Energienetze und Kundenlösungen konzentriert. Als eines der größten Energieunternehmen Europas übernimmt E.ON eine führende Rolle bei der Gestaltung einer grünen, digitalen und dezentralen Energiewelt. Dafür entwickeln und verkaufen rund 78.000 Mitarbeitende Produkte und Lösungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Mehr als 51 Millionen Kunden beziehen Strom, Gas, digitale Produkte oder Lösungen für Elektromobilität, Energieeffizienz und Klimaschutz von E.ON.



www.eon.com.



Ed Koch

Quelle: NOVEC



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

