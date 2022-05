Hauptmenü Start





Wo war Roland Kaiser? geschrieben von: Redaktion am 15.05.2022, 08:31 Uhr

paperpress601 Zum 70sten von Roland Kaiser sendete der rbb ein Konzert des Sängers aus dem letzten Jahr, das in der Mercedes-Benz-Arena stattfand, die ohne Schleichwerbung in vielen Medien als Arena am Ostbahnhof bezeichnet wird. Das ist Musik, wie ich sie mir beim sogenannten Eurovision Song Contest wünsche. Mit „Warum hast Du nicht Nein gesagt“ hätten Maite Kelly und Roland Kaiser ohne Frage gewonnen.



Was waren das noch für Zeiten, als es ausreichte, wenn eine junge Frau mit einer Gitarre in der Hand ein schönes Lied vom Frieden sang oder ein anderer am Klavier sitzend „Merci Chérie“ schmachtete. Selbst den schwedischen Paradiesvögeln reichte für „Waterloo“ eine bescheidene Bühnenausstattung. Und was findet heute statt? Mit unglaublichem Auf-wand werden Bühnenbilder kreiert, die nur einen Zweck zu haben scheinen, vom Künstler und seinem Werk ablenken zu wollen. Der ESC ist, wie der Name schon sagt, ein Lieder- und kein Tanzwettbewerb. Ohne artistische Höchstleistungen scheint eine Präsentation eines Songs kaum noch möglich zu sein. Und was sich immer gut macht, sind leicht bekleidete Damen, die ihr blankes Gesäß in die Kamera halten, wie beim drittplatzierten spanischen Beitrag. Im Vordergrund stand häufig weniger die Musik als der Klamauk, der auf der Bühne veranstaltet wurde.



Kein einziges Lied des Eurovision Song Contest 2022 hat mich so richtig aus dem Sessel gerissen. Mit dem britischen Beitrag „Space Man“ von Sam Ryder konnte ich mich halbwegs anfreunden, er er-reichte immerhin Platz Zwei in der Gesamtwertung und belegte sogar in der Wertung der Jury den ersten Platz vor Schweden, Spanien und der Ukraine. Auch die deutschen Juroren gaben Großbritannien zwölf Punkte. Beim Televoting des Publikums erreichte Sam Ryder nur den fünften Platz.



Das Publikum hingegen wollte, dass die Ukraine gewinnt. Beim Televoting gewann das Kalush Orchestra (439) mit satten 200 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Moldau (239). Der deutsche Beitrag „Rockstars“ mit Malik Harris erhielt von der Jury keinen einzigen Punkt, lediglich das Publikum hatte Mitleid und vergab sechs Trostpunkte.



Dass Frankreich nur acht Publikumspunkte bekam und mit insgesamt 17 auf dem vorletzten Platz landete, tröstet uns nicht. Aber die Statistik:



Mit zwei Siegen (1982 Nicole und 2010 Lena Meyer-Landrut), vier zweiten Plätzen (1980, 1981, 1985, 1987) und fünf dritten Plätzen (1970, 1971, 1972, 1994, 1999) gehört Deutschland zu den durchschnittlich erfolgreichen Ländern im Wettbewerb. Mit 64 Teilnahmen ist Deutschland ebenfalls das Land mit den meisten Teilnahmen am Wettbewerb.



Der europäische Liederwettbewerb ist eigentlich eine unpolitische Veranstaltung. Wie soll das aber in Kriegszeiten möglich sein? Dass Russland vom ESC ausgeschlossen wurde, ist folgerichtig. Wer würde im Augenblick einer russischen Band zujubeln wollen, ausgenommen ein älterer Herr in einem Reihenhaus in Hannover?



Das Publikum hat mit dem Herzen entschieden, denn unter regulären Umständen hätte das ukrainische Lied nicht gewonnen. Die Fachjuroren versuchten, sich davon unabhängig zu machen. Lediglich Polen, Moldawien, Lettland, Rumänien und Litauen vergaben zwölf Punkte an die Ukraine.



Wie auch immer, gönnen wir den Ukrainern diesen Sieg als Lichtblick in dunklen Tagen. Bleibt zu hoffen, dass der ESC 2023 in Kiew stattfinden kann. Und was die deutsche Beteiligung anbelangt, fragt doch mal Roland Kaiser, ob er Zeit hätte, oder irgendein Mitglied der Kelly-Family, damit wir wieder zweimal beim Finale unser Lied singen dürfen.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

