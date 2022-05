Hauptmenü Start





Ich weiß, wo Du wohnst geschrieben von: Redaktion am 05.05.2022, 07:41 Uhr

paperpress601 Nichts ist verstörender und macht mehr Angst als, wenn jemand, mit dem man in Streit geraten ist, sagt: „Ich weiß, wo Du wohnst!“ „Ich werde Sie vernichten. Ich werde Sie ausfindig machen, ich verfolge Sie bis ans Ende Ihres Lebens." Das soll der gestern zurückgetretene CSU-Generalsekretär Stephan Mayer gegenüber einem Journalisten gesagt haben, der Privates über Mayer berichtet hatte, was diesem nicht gefiel. Mayer gab „gesundheitliche Gründe“ für seinen Rücktritt an. Ja, wer so einen Satz sagt, wie der, dem Mayer vorgeworfen wird, kann nicht gesund sein. So gesehen, ist die Begründung plausibel.





CSU-Chef Markus Söder hat sich zu dem Vorgang inzwischen geäußert und das, was Mayer gesagt haben soll, als inakzeptabel bezeichnet. Gleichzeitig sprach er von einer „menschlichen Tragödie“ und davon, dass es Mayer wirklich „schlecht gehen“ soll.



Mayer war nur zwei Monate im Amt. Sein Vorgänger Markus Blume wurde von Söder weggelobt und ist jetzt Wissenschaftsminister in Bayern. Für Mayer wird sich nach dessen Genesung sicherlich auch wieder ein neuer Job finden, denn bei der CSU ist noch niemand untergegangen.



Mayer selbst kommentiert den Vorgang so: „In einem aufgrund einer eklatant rechtswidrigen Berichterstattung geführten Gespräch mit einem Journalisten der Bunten habe ich möglicherweise eine Wortwahl verwendet, die ich rückblickend nicht für angemessen betrachten würde. Dies bedaure ich sehr."



Die Bewertung, ob die Berichterstattung der „Bunten“ „eklatant rechtswidrig“ war, steht wohl noch aus. Die Wortwahl von Mayer ist allerdings unterirdisch. Sollte die Wortwahl so gewesen sein, ist sie nicht „möglicherweise“ „nicht angemessen“, sondern tatsächlich. Es ist schlicht und einfach eine Drohung, und diese ist „eklatant rechtswidrig“. Außerdem „würde“ er nur seine Worte als „nicht angemessen betrachten“, anstatt sie als unangemessen zu bezeichnen.



Im Herbst 2023 finden in Bayern Landtagswahlen statt. Derzeit liegt Söders CSU mit 38 Prozent in den Umfragen klar vorn, das liegt aber weit hinter dem, was die Partei in Bayern früher gewohnt war, aber auf demselben Stand wie 2018. Derzeit gibt es eine Koalition mit den Freien Wählern, die aktuell auf acht Prozent kommt. Bliebe es so, könnte es knapp werden. Eine Ampel ist nicht in Sicht. SPD 13, Grüne 16, FDP sieben.



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

