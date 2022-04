Hauptmenü Start





46 Jahre paperpress geschrieben von: Redaktion am 07.04.2022, 07:09 Uhr

paperpress600 Heute vor 46 Jahren wurde paperpress gegründet. Der erste Artikel erschien in der Bezirkszeitung „Tempelhofer Pohlezettel“ im April 1976. Eigentlich wurde paperpress gegründet, um Programminformationen des Jugendclubs „Galerie Bungalow“ am Mariendorfer Damm zu veröffentlichen. Aber schon sehr bald gab es reichlich Anlässe und Gelegenheiten, sich mit der Bezirkspolitik in Tempelhof anzulegen.



Bei dem Konflikt im März und April 1976 ging es um einen „Matrizendrucker, Spiritusdrucker oder Blaudrucker, auch unter dem Begriff Ormigverfahren bekannt. Es ist eine Form der Hektographie, bei der ein recht einfaches Gerät zur Vervielfältigung verwendet wird. Mit dem Matrizendrucker kann man eine begrenzte Anzahl von Abzügen (je nach Qualität der Matrizen bis maximal 250 Exemplare von einem speziell angefertigten Original – der Matrize – herstellen.“, erklärt Wikipedia. Gebraucht wurde das Gerät, um Flyer mit den Programmangeboten des Freizeit-heims herzustellen.



Am 1. Dezember 1976 erschien die erste Druckausgabe von paperpress, zuerst in fotokopierter Form, später auch im Ormigverfahren, bis hin zum Offsetdruck, dann wieder fotokopiert und zuletzt im Hochglanzfarb-druck von PIEREG.



Ende März erschien die 599ste Druckausgabe von paperpress, eine Zusammenstellung der zuvor per E-Mail veröffentlichten Newsletter. An-fang Mai erscheint die 600ste und letzte Druckausgabe von paperpress, eine 140-seitige Dokumentation der vergangenen 46 Jahre. Die in unregelmäßigen Abständen erscheinenden Newsletter, die per E-Mail versandt werden und die auch unter

www.paperpress-newsletter.de verfügbar sind, wird es weiterhin geben.



In der 600sten Ausgabe widmet sich ein Artikel der paperpress-Story, die wir vorab diesem Newsletter beifügen.



Als Zielmarke für das weitere Erscheinen von paperpress haben sich die Gründer Peter Mertin und Ed Koch das 50-jährige Jubiläum 2026 gesetzt, was im Wesentlichen von der Pharmaindustrie abhängt.



Wer Interesse an der 600sten Druck-Ausgabe von paperpress hat, und sich nicht im Verteiler der Druckausgaben befindet, kann diese per E-Mail kostenlos bis zum 22. April 2022 bestellen: paperpress@berlin.de





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

