Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 21 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Ein Klassiker kommt auf die Bühne geschrieben von: Redaktion am 02.04.2022, 09:12 Uhr

paperpress600 Der Pavillon (The Gazebo) ist eine schwarze Kriminalkomödie, die nach ihrer Premiere 1958 am Broadway mehrfach verfilmt wurde. Auch für das deutsche Fernsehen 1964 mit Horst Tappert.





Am bekanntesten in Deutschland ist aber die französische (sehr freie) Adaption mit Louis de Funès: 'Hasch mich, ich bin der Mörder', die sehr viel alberner ist, als das Bühnenstück, was teilweise auch der (wunderbar passenden) deutschen Synchronisation zu verdanken ist.



Zum Inhalt:



Der Krimiautor Eliot Nash wird mit einem Detail aus der Vergangenheit seiner Frau erpresst, die eine erfolgreiche Schauspielerin ist. Die Sache wächst dem etwas schusseligen Eliot über den Kopf, und er beschließt, den Erpresser zu erschießen und die Leiche

im Fundament des neuen Gartenpavillons verschwinden zu lassen.



In die Quere kommen dabei seine liebevolle Gattin, die überemotionale Haushälterin, der stets durstige Bauleiter, eine stets widerlich gutgelaunte Immobilienmaklerin, ein Gangsterpärchen namens King und Louie und eigentlich immer wieder er selbst.



Es spielen Jenny Bins, David Hannak, Martin Radecke, Jerome Winistädt, Delia Dosch und Christina Fronista. Regie: Oliver W. Koch.



Die Karten kosten 20/15 Euro-

Reservierungen unter: 030/95 59 41 49

Spieldauer (keine Pause) ca. 80 Minuten



Coupé Theater Berlin

Hohenzollerndamm 177, 10713 Berlin

Am Fehrbelliner Platz

Im Haus des Bürgeramtes Wilmersdorf









Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: