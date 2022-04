Hauptmenü Start





Ein Ostergeschenk für die Ukraine geschrieben von: Redaktion am 02.04.2022, 08:52 Uhr

paperpress600 Als Nachtrag zu unserem gestrigen Newsletter über die ArtEast Gallery Berlin Kyiv und die Peace for Art Foundation möchten wir Sie auf eine Spendenaktion hinweisen, mit der man nicht nur Gutes tun kann, sondern sich auch ein Kunstwerk ins Haus holt, das auch als Ostergeschenk geeignet ist.



Der Fotograf Dimitri Bogachuk, der ab dem 28. April in der Maison de France ausgestellt wird, stellt eines seiner Fotos für eine Spendenaktion zur Verfügung. Die Größe des Bilds ist 30x30 cm und eine offene Auflage. Auf dem Bild sieht man eine Henne im Schnee (keine Montage), sie kommt aus dem Garten der Großmutter in Chernihiv, die Stadt nördlich von Kyiv, die gerade ein fast ähnliches Schicks-aal wie Mariupol erlebt.



Jeder, der mindestens 100 Euro auf das Konto der Stiftung spendet, bekommt das Foto nach Hause geliefert. Den Erlös teilen sich die Stiftung und der Fotograf für ihre Arbeit.



🕊Noch schöner als eine Taube des #Friedens lebt diese Henne in #Tschernihiw, Ukraine, in einem kleinen Haus der Familie des Fotografen Dimitri Bogachuk, der dieses Bild gemacht hat.🕊



Oster-Wohltätigkeitsverkauf für #Ukraine



Unnummerierte Abzüge dieser wunderschönen Fotografie von Dimitri Bogachuk 30 x 30 cm, Hoch-wertiges #Hahnemühle Papier. Mindestpreis 100 Euro inklusive Versand innerhalb Europas. Alle Gewinne werden an den Fotografen und an Projekte gespendet, die von der Peace for Art Foundation unterstützt werden.



Verwendungszweck: Spende für Ostern Henne

Banque populaire Elsass-Lothringen-Champagner

FR76 1470 7000 3733 1214 6122 383

SWIFT (BIC): CCBPFRPPMTZ

Senden Sie Ihre Lieferadresse an:

contact@peaceforart.com



Quelle: Peace for Art Foundation









Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

