YA UKRAYINA geschrieben von: Redaktion am 24.03.2022, 20:08 Uhr

paperpress599 Benefizkonzert für die Ukraine von Mitgliedern des Youth Symphony Orchestra of Ukraine mit Unterstützung des Bundesjugendorchesters am Sonntag, dem 3. April 2022, 20:00 Uhr Konzerthaus Berlin, Kleiner Saal. Tickets für 30 Euro auf allen Plätzen. Beim Ticketkauf gibt es die Möglichkeit, zusätzlich zu spenden. Tickets:

www.ticketmaster.de/event/458021?Benefizkonzert



Young Euro Classic stand bereits vor dem 24. Februar 2022 in engem Kontakt mit dem Youth Symphony Orchestra of Ukraine (YsOU), um den diesjährigen Auftritt beim Berliner Jugendorchesterfestival zu planen. Mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine verschoben sich jedoch die Gesprächsthemen – und das Bedürfnis zu helfen wuchs. In engem Austausch zwischen Orchester und Young Euro Classic wird nun ein Konzert mit ukrainischen Musikerinnen und Musikern realisiert.



Sie sind in der Ukraine geboren, studieren in Polen, Österreich und Deutschland oder wurden durch den Krieg zur Flucht ins Ausland gezwungen und wollen nicht tatenlos zusehen, wie ihre Heimat zerstört wird: Rund 20 Musikerinnen und Musiker des YsOU spielen am 3. April 2022 ein Benefizkonzert für die Ukraine. Unter dem Titel „YA UKRAYINA“ – zu Deutsch „Ich bin Ukraine“ – gestalten die jungen Musikerinnen und Musiker einen Kammermusikabend. Unterstützt werden sie dabei von Mitgliedern des Bundesjugendorchesters, das dem YsOU seit seinen Anfängen 2016 partnerschaftlich verbunden ist. Mit ihrem Programm setzen sie ein Zeichen für Frieden und gegen Ausgrenzung.



Programm



JOSEPH HAYDN

Divertimento B-Dur Nr.1 Hob. II:46 Bläserquintett für Querflöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott (1782)

VALENTIN SILVESTROV

Abendserenade aus „Stille Musik“ für Streichorchester (2002)

EDGARD VARÈSE

„Density 21.5“ für Flöte solo (1936)

PAUL HINDEMITH

Kleine Kammermusik op. 24 Nr. 2 für fünf Bläser, zwei Sätze (1922)

ARVO PÄRT

„Orient & Occident“ für Streichorchester (2000)

IGOR STRAWINSKY

Drei Stücke für Klarinette solo (1910)

SVITLANA AZAROVA

„Der Tanz der Vögel“ für Streichorchester (2001)

JOHANN SEBASTIAN BACH

Brandenburgisches Konzert Nr. 2 F-Dur BWV für Trompete, Violine, Flöte, Oboe und Streicher (1721)



Hinweise/Unterstützer



Sie können nicht teilnehmen, wollen aber spenden? Buchen Sie einfach das Spendenticket der Veranstaltung und wählen Sie den Betrag Ihrer Wahl.



Alle Erlöse und Spenden gehen direkt an das Youth Symphony Orchestra of Ukraine, das Musikerinnen und Musiker, ihre Familien sowie andere Betroffene vor Ort unterstützt.



Damit alle Ticketeinnahmen dem Orchester zur Verfügung stehen können, wird die Veranstaltung durch die Großzügigkeit verschiedener Akteure realisiert: Die Mitglieder des Deutschen Freundeskreises europäischer Jugendorchester e.V. und die KfW Bankengruppe ermöglichen durch ihre Spenden Anreise, Verpflegung und Unterkunft der Musikerinnen und Musiker. Das Maritim proArte Hotel Berlin hilft bei der Unterbringung. Das Kultur Büro Elisabeth und die Musik an der Humboldt-Universität zu Berlin stellen Probenräume zur Verfügung, das Konzerthaus Berlin den Konzertsaal. Die visuelle Gestaltung übernimmt das Designstudio betterbuero. Young Euro Classic dankt allen Mitwirkenden für ihr Engagement.



Quelle: ARTEFAKT Kulturkonzepte



