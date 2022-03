Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 7 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Es hilft nicht, aber es tröstet geschrieben von: Redaktion am 15.03.2022, 20:25 Uhr

paperpress599 Wir können den Krieg in der Ukraine nicht beenden, weder mit Waffenlieferungen noch mit Worten. Die Diplomatie dringt bislang nicht durch. Unschuldige Menschen werden wahllos von Putins Soldaten getötet. Was uns bleibt, ist die Not zu lindern, was nicht wenig ist. Europa hat inzwischen über zwei Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Wir spenden Geld, um Hilfskonvois in die Ukraine zu senden. Mutige Menschen bringen die dringend benötigten Hilfsgüter ins Land und nehmen auf dem Rückweg so viele Menschen wie möglich mit.



Hilflos schauen wir der Katastrophe am Bildschirm zu. Auch wenn sie den Krieg nicht beenden können, so trösten doch Solidaritätskonzerte. Heute Abend fand auf Initiative von Lisa Batiashvili und Holger Wemhoff ein Konzert in der Berliner Philharmonie statt, das von rbb-Kultur live übertragen wurde.



Die Schirmherrschaft hatte Staatsministerin Claudia Roth übernommen, die eine emotionale Rede vor den 2.000 Gästen hielt. Werke von Johann Sebastian Bach, Antonín Dvořák, Igor Loboda, Alessandro Marcello, Jules Massenet und Giuseppe Verdi standen auf dem Programm.



Mitgewirkt haben Lisa Batiashvili – Violine, Rolando Villazón – Tenor, Kirill Gerstein – Klavier, François Leleux – Oboe, Max Raabe – Gesang, Ian Wekwerth – Klavier, der Rundfunkchor Berlin, einstudiert von Gijs Leenaars, und das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin unter Leitung von Alan Gilbert. Alle Künstlerinnen und Künstler traten ohne Gage auf. Die Erlöse kommen dem ›Bündnis Entwicklung Hilft‹ und ›Aktion Deutschland Hilft‹ zugute.



Spenden können auch direkt getätigt werden auf das gemeinsame Spendenkonto von ›Bündnis Entwicklung Hilft‹ und ›Aktion Deutschland Hilft‹:



Empfänger: BEH und ADH

IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600

BIC: COBADEFFXXX - Commerzbank

Stichwort: DSO/Nothilfe Ukraine



www.rbb-kultur.de









Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: