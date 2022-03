Hauptmenü Start





Endlich wieder da! Das Café Olé mit neuem Namen geschrieben von: Redaktion am 15.03.2022, 12:23 Uhr

paperpress599 Ein Jahr lang war das Café Olé auf dem Gelände der ufaFabrik in Tempelhof geschlossen. Jetzt ist es wieder da, mit neuem Namen, neuer Bewirtschaftung, neuer Speisenkarte und neuen Öffnungszeiten, wenn auch innen noch nicht ganz fertig.



Benannt nach den beiden im letzten Jahr verstorbenen Schweinen des ufa-Kinderbauernhofs Rudi und Rosa bietet das Restaurant seit gestern täglich von 11:30 bis 23:00 Uhr kalte und warme Speisen und Getränke an. Die Besucherinnen und Besucher der kulturellen Veranstaltungen der ufaFabrik können sich vorher wieder stärken und anschließend noch einen Absacker zu sich nehmen.



Neuer Chef des Restaurants ist Jamal, der optimistisch in die Zukunft blickt. Denn neben den vielen Gästen, die täglich zur ufaFabrik kommen, kriegen auch endlich wieder die Kommunarden und Beschäftigten warme Mahlzeiten. Frühstück gibt’s zurzeit noch nicht, dafür ist die Küche aber bis 23:00 Uhr geöffnet. Und wenn der Herd aus ist, heißt es noch lange nicht, nach Hause gehen zu müssen. Dem Lebensrhythmus einiger Bewohnerinnen und Bewohner der ufaFabrik kommen diese Öffnungszeiten sicherlich mehr entgegen als ein Frühstück um 8.



Und wie das so ist in der ufaFabrik, jeder packt mit an. Urgestein ufa-Peter hat zum Beispiel die Eingangstür neu gemacht. Peter ist von Anfang an, also seit 1979 dabei. Seit dieser Zeit berichtet übrigens paperpress regelmäßig über vieles, was auf diesem einzigartigen Areal am Teltow-Kanal geschieht.



In Memoriam Rudi. Das Hausschwein des ufaKinderbauernhofs, hier ein Foto aus dem Sommer 2012, hatte ein schönes Leben und viele Begegnungen mit Kindern und Erwachsenen. Auch wenn man sich erst umgewöhnen muss und vermutlich noch einige Zeit Café Olé sagen wird, dürfte sich der neue Name schnell etablieren. Was machen wir nach dem unterhaltsamen Abend vor der ufa-Sommerbühne? Wir gehen zu Rudi & Rosa!



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

