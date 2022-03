Hauptmenü Start





Witze über Putin geschrieben von: Redaktion am 09.03.2022, 06:04 Uhr

paperpress599 In diesen Tagen Witze über Putin zu machen, ist reine Notwehr, um nicht depressiv zu werden. In der ZDF-Anstalt haben am 8. März die Gastgeber Claus von Wagner und Max Uthoff Witze über Putin gesammelt. Für jeden gab es 50 Euro, die für die Ukraine-Hilfe gespendet werden. Unter anderem mit dabei waren Jochen Malsheimer, Oliver Welke, Carolin Kebekus und Horst Evers; Hazel Bruggers Beitrag war das Verlesen von Schweizer Kontonummern russischer Oligarchen.



Den besten Witz wollen wir Ihnen schon vorab verraten, vorgetragen von Tobias Mann.

Jeden Morgen kauft eine ältere Dame am Kiosk eine Tageszeitung, schaut auf die Titelseite und wirft sie sofort in den Mülleimer. Nach einiger Zeit fragt sie der Verkäufer, warum sie das mache. Sie schaue nur auf die Todesanzeigen, antwortete sie. Die stünden doch aber nicht auf der Titelseite, erwidert der Verkäufer. Die ältere Dame: Die, auf die ich warte, schon.



https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt/die-anstalt-vom-8-maerz-2022-100.html







