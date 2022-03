Hauptmenü Start





Friedenskonzert für die Ukraine geschrieben von: Redaktion am 06.03.2022, 07:20 Uhr

paperpress599 Heute um 11:00 Uhr – www.rbbkultur.de Friedenskonzert für die Ukraine



Die Bestürzung über den Krieg in der Ukraine ist auch an der Staatsoper Unter den Linden groß. Die Staatskapelle Berlin unter der Leitung von Generalmusikdirektor Daniel Barenboim gibt darum am Sonntag ein Friedenskonzert - zugunsten humanitärer Hilfe für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Auf dem Programm beginnt mit der ukrainische Nationalhymne "Schtsche ne wmerla Ukrajina" - »Noch ist die Ukraine nicht gestorben«.



Es folgen die Sinfonie Nr. 8 »Unvollendete« von Franz Schubert und Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 3 »Eroica«.





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

