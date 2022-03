Hauptmenü Start





Städtepartnerschaften geschrieben von: Redaktion am 02.03.2022, 06:44 Uhr

paperpress599 Der Vorstoß von Berlins CDU-Partei- und Fraktionschef Kai Wegner, die Städtepartnerschaft mit Moskau bis auf Weiteres aussetzen und die Kontakte „zu den offiziellen Verwaltungsstellen, an denen Putins Gefolgsleute sitzen,“ einzustellen, findet keine Unterstützung. Nachdem gestern die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) nach der Senatssitzung erklärt hatte, an der Städtepartnerschaft mit Moskau festzuhalten, sprach sich auch der Präsident des Deutschen Städtetages, der Münsteraner Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU), gegen den Abbruch deutscher Städtepartnerschaften mit russischen Städten aus. Es bestehen rund 130 solcher Städtepartnerschaften. Quelle: BILD



