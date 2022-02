Hauptmenü Start





Musk versprochen, Schröder bekommen geschrieben von: Redaktion am 28.02.2022, 07:07 Uhr

paperpress598 Wir möchten noch einen besonderen Absatz aus dem Kommentar des Herausgebers der Berliner Zeitung, Michael Maier, nachschieben und damit Ihr Interesse wecken, den ganzen Kommentar zu lesen:



„Die tragische Dialektik der russischen Transformation liegt im Fluch des Reichtums an Öl, Gas und Bodenschätzen. Der Anschluss an den Westen ist nicht gelungen, weil das alte Feudalsystem unter anderem dazu geführt hat, dass die Bevölkerung leidensfähig ist ohne Ende. Für die Jungen gilt dagegen leider: Ihr habt uns Elon Musk versprochen, gekommen ist jedoch Gerhard Schröder. Diese Fehlentwicklung betrifft vor allen jene Generation von Russen, von denen jetzt viele überlegen, auszuwandern: Sie wollen nicht zum Militär eingezogen werden und in einen aus ihren Augen sinnlosen Krieg geschickt werden. Und sie haben das schmierige System einfach satt."





