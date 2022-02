Hauptmenü Start





Antje Kapek zurückgetreten geschrieben von: Redaktion am 22.02.2022, 13:50 Uhr

paperpress598 Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Abgeordnetenhaus, Antje Kapek, ist zurückgetreten.





Sie erklärte: „Der Wahlkampf, die Koalitionsverhandlungen und die politischen wie privaten Auswirkungen der Corona-Pandemie haben bei mir mentale und physische Spuren hinterlassen. Diese kann ich nicht mehr weiter ignorieren. Das Maß an Erschöpfung hat mittlerweile einen Grad erreicht, der es mir nicht mehr ermöglicht, meinen Pflichten in vollem Umfang nachzukommen.



Ich habe mich deshalb schweren Herzens dazu entschieden, jetzt die Reißleine zu ziehen und meine Aufgaben und Ämter als Fraktionsvorsitzende mit sofortiger Wirkung niederzulegen. Fast zehn Jahre für meine Fraktion sprechen zu dürfen und die Politik unserer Stadt mitzugestalten, war mir eine außergewöhnliche Ehre und ich bin für jeden einzelnen Moment dankbar.



Danken möchte ich auch allen Menschen, die mich in den letzten Jahren unterstützt haben – ganz besonders meiner Co-Vorsitzenden Silke Gebel für die wunderbare Zusammenarbeit. Meiner Nachfolge wünsche ich alles Gute und viel Kraft im Amt. Silke Gebel wird bis zur Nachwahl meiner Position die Geschäfte der Fraktion führen.



Ich bin von ganzem Herzen Politikerin und Abgeordnete in dieser wunderbaren Stadt. Deshalb werde ich auch weiterhin als Abgeordnete meinen Beitrag für ein gerechtes, ökologisches und lebenswertes Berlin leisten. In den nächsten Monaten werde ich mich aber zunächst einmal um meine Gesundheit kümmern, bevor ich für neue Aufgaben wieder zur Verfügung stehe."











